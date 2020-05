Coronapandemien har haft forfærdelige sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser verden over, men på den positive side står klimaet.

Nedlukningen af samfund verden over har nemlig betydet, at der bliver udledt langt mindre CO2. Det kommer nu til udtryk i Nepal.

Fra kathmandudalen i landet har man nemlig kunne være vidne til et helt særligt syn, der ellers ikke har været muligt at spotte i mange år.

Her har fotografen Abhushan Gautam fra Nepali Times taget et billede af Mount Everest. Et billede, der sidenhen er gået viralt:

The reduction of vehicular emission due to the #COVID19 lockdown has cleaned the air over Nepal and northern India. So much so that for the first time in many years, Mt #Everest can be seen again from Kathmandu Valley even though it is 200km away. More: https://t.co/QA1DEJC2rQ pic.twitter.com/tOAANdwB58 — Everest Today (@EverestToday) May 15, 2020

På billedet, der er taget mere end 200 kilometer væk fra det mytiske bjerg, kan man tydeligt se Himmalayas hvide bjerge, mens en pil signalerer spidsen af Mount Everest, der kan ses i baggrunden.

På sociale medier har flere udtrykt deres store begejstring for det sjældne syn.

Nogle pointerer, hvordan naturen er ved at hele på grund af pandemien, mens andre fortæller, at de aldrig troede, de kunne få synet af bjerget derfra igen.

Allerede i starten af marts begyndte de første historier om sjældne syn at dukke op rundt omkring i verden.

Foto: PRAKASH MATHEMA Vis mere Foto: PRAKASH MATHEMA

Eksempelvis så Venedigs ikoniske kanaler pludselig helt anderledes ud, da vandet stod langt mere klart, end man havde set i lang tid, ligesom fiskene pludselig også var begyndt at vise sig.

Senest kom det frem, at coronavirussen har resulteret i, at CO2-udledningen er styrtdykket.

Udledningen af CO2 er i år således faldet med 17 procent i forhold til sidste år. Det viser en stor undersøgelse, der tirsdag er blevet offentliggjort hos Nature Climate Change.

Undersøgelsen viser, at der frem til begyndelsen af april i 2020 i gennemsnit blev udledt 83 millioner ton CO2 om dagen på verdensplan. Det er et fald i forhold til 100 millioner ton om dagen i 2019.