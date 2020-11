Forskere i Thailand har gjort et opsigtvækkende fund: et næsten perfekt eksemplar af et hvalskelet, der er mellem tre og fem tusinde år gammelt.

Hvalknoglerne blev fundet i starten af november, cirka 12 kilometer inde i landet, vest for hovedstaden Bangkok ved byen Samut Sakhon. Det skriver BBC.

Der var havbund i området for flere tusinde år siden, for en stor del af området omkring Bangkok er et floddelta.

Eksperterne mener, at der er tale om skelettet af en brydeshval. Det 12 meter lange skelet kan forhåbentlig vise sig at være et vindue ind til fortiden og fortælle forskerne om den biodiversitet, der dengang var.

Det er et sjældent fund, fortæller forskeren Marcus Chua fra Det Nationale Universitet i Singapore til BBC.

»Der er få fossiler af hvaler i Asien og endnu færre i så god stand som denne her.«

Thailands miljøminister, Varawut Silpa-archa, har delt nogle fotos af skelettet, og de viser, at det er næsten intakt.

Ifølge ham er mere end 80 procent af skelettet blevet udgravet. Hovedet er omkring tre meter langt.

Ifølge Marcus Chua vil fundet gøre det muligt for forskerne at finde flere oplysninger om den specielle art af brydeshvaler for flere tusinde år siden. Om de for eksempel var forskellige fra nutidens hvaler af den samme art.

Skelettet skal tidsbestemmes via kulfiberanalyser, og resultaterne ventes først i løbet af december.

Brydeshvalerne er opkaldt efter en norsk konsul, der i 1908 hjalp med at etablere en hvalfangerstation i Durban, Sydafrika.

Der menes at være omkring 100.000 brydeshvaler tilbage. De lever over hele verden i tempererede og tropiske vande. De findes også i havet omkring Thailand i dag.