Fulton County Court i Georgia oplyser, at et falsk dokument angiveligt blev cirkuleret online mandag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere mandag henviste Reuters til et dokument, som siges at indikere, at staten Georgia har udstedt en anklage mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

Nyhedsbureauet henviste til et to-siders dokument på rettens hjemmeside, som kort tid efter skulle være blevet fjernet, hvor sigtelserne mod ham skal have omfattet afpresning, kriminel sammensværgelse og falske erklæringer.

Senere kom statsadvokaten ud og kaldte det upræcist.

Nu siger Fulton County-domstolen, at ingen dokumenter er blevet overgivet til anklagere i Georgias efterforskning af sagen.

Ifølge amerikanske medier er det dog forventeligt, at Georgia lægger sag an mod Trump i løbet af denne uge.

Trump tabte valget i Georgia til senere præsident Joe Biden. Men han forsøgte at overtale delstatens indenrigsminister til at finde nok stemmer til, at han ville fremstå som vinder.

Det afviste den republikanske indenrigsminister.

Anklagemyndigheden er på statsniveau - ikke føderalt. Det betyder, at hvis Donald Trump skulle vinde næste års præsidentvalg, ville han ikke kunne benåde sig selv, hvis han skulle blive dømt.