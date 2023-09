De britiske sundhedsmyndigheder gør klar til at opskalere test og overvågning af covid-19 forud for vinteren.

Det skyldes en forventning fra sundhedsmyndigheden UKHSA om, at man vil opleve en stigning i antallet af smittede i løbet af de kommende måneder, beretter The Guardian.

»Den planlagte opskalering af test og samfundsovervågning til vintersæsonen, hvor sundhedspresset normalt stiger, er i gang, og UKHSA vil snart komme med en yderligere meddelelse om overvågningsplaner for denne vinter,« siger professor Steven Riley, som er generaldirektør for data, analyse og overvågning hos UKHSA, i en meddelelse.

»At beskytte offentligheden mod Covid-19 er fortsat en af vores topprioriteter.«

UKHSA vil nu fortsætte med at overvåge truslen fra Covid-19 ved at følge blandt andet infektionsrater og hospitalsindlæggelser, forklarer han desuden.

Meldingen fra den britiske sundhedsmyndighed UKHSA kommer efter, at forskere i august advarede om, at Storbritannien 'fløj med bind for øjnene', fordi landets overvågningssystem var blevet afviklet efter pandemiens afslutning.

Og den kommer samtidig med, at britiske skolebørn og universitetsstuderende vender tilbage fra ferie.

Storbritannien er sammen med Danmark og ni andre et af de lande, hvor man har fundet tilfælde af den nye variant, Pirola, med det mundrette navn BA 2.86.

Forskere i Sverige og Kina har allerede offentliggjort testresultater omkring den nye og svært muterede variant, skriver CNN.

Indtil videre peger resultaterne på, at Pirola-varianten hverken er ligeså smitsom eller ligeså effektiv til at undgå det menneskelige immunforsvar, som først frygtet.

»Mine venner, dette er ikke den nye version af Omikron. Hvis det var, ville vi vide det med sikkerhed allerede nu,« skriver doktor Bill Hanage, som er epidemiolog hos Harvard Universitys Center for Communicable Disease Dynamics, ifølge CNN på sociale medier.