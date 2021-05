Efter flere dage med tiltagende kamphandlinger mellem Hamas i Gazastriben og det israelske militær holder alle nu vejret, mens israelske kampvogne og soldater marcherer op ved flere områder langs grænsen til Gazastriben.

Tusinder af reserver fra den israelske hær er kaldt op. Alle i det israelske forsvar er blevet kaldt tilbage fra ferie. Torsdag fremlagde hæren planer for en landoffensiv i Gazastriben for den politiske ledelse i Israel.

Det skriver flere internationale medier som BBC, Guardian og Reuters.

Natten til fredag lød det så fra det israelske militær, at man havde angrebet Hamas med artilleri, luftangreb og landtropper.

Senere blev det dog præciseret, at der lige nu ikke er israelske tropper inde i Gazastriben, men at tropperne har skudt ind over grænsen.

»Som dynamikken er lige nu, er min vurdering, at det ender med en landoffensiv. Ingen af parterne vil give sig, og derfor tror jeg, at Israel vil sende tropper ind på jorden for at se, om de kan løse situationen,« siger Peter Viggo Jakobsen, professor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet:

»Målet vil være at stoppe alle de raketter, der bliver affyret inde fra Gazastriben. At man går ind på jorden er nok den eneste måde at stoppe det på. Problemet er, at det næsten er en umulig opgave. Man skal forsøge at ramme et kontrolsystem, et kommandosystem eller ledelsen.«

Siden mandag har Hamas affyret omkring 2.000 raketter ind over Israel, mens Israel har affyret raketter, artilleri og gennemført hundreder af luftangreb i Gazastriben.

Raketter affyres mod Israel fra Beit Lahia i den nordlige del af Gazastriben den 14. maj. Foto: ANAS BABA

Siden mandag har kamphandlingerne kostet 116 mennesker i Gazastriben livet, mens otte er døde i Israel. På begge sider har civile mistet livet.

Bevæger Israel sig ind i Gazastriben med kamptropper, vil situationen eskalere voldsomt, forklarer Peter Viggo Jakobsen.

»Det kan gå hen og blive meget, meget grimt. Mange civile vil blive slået ihjel. Det er tæt bebyggede områder, og når kamptropper bevæger sig ind i sådan nogle områder, begynder du at se helt andre størrelser af tab – både af soldater og civile,« siger Peter Viggo Jakobsen:

»Hvis det her ender i en invasion, som trækker ud, bliver det enormt grimt og vil koste mange mennesker livet.«

Israelske soldater marcherer op på grænsen til Gazastriben Foto: AMIR COHEN

Han mener ikke, at det nødvendigvis vil være dårligt for Hamas, hvis den israelske hær invaderer.

»Hamas ved, at de taber en krig. For dem handler det om at skabe en situation, hvor der bliver lagt massivt internationalt pres på Israel for at stoppe. Kommer Israel ind i Gazastriben, og det begynder at koste flere civile livet, så bliver verden sur på Israel,« siger Peter Viggo Jakobsen:

»Der står allerede nu Ngo’er og råber ‘krigsforbrydelser’. Det er en militær fordel for Hamas. Det er Israel, som er den overlegne, og det er dem, som skal holde krigens love, ellers taber de propagandakrigen i medierne. Det spiller Hamas på,« vurderer han.

Israel har dog også andre bekymringer lige nu.

Røg stiger op efter et israelsk luftangreb i byen Rafah i den sydlige del af Gazastriben. Foto: SAID KHATIB

I flere israelske byer er der de seneste dage opstået optøjer, hvor jøder og araberer har angrebet hinanden.

I nogle tilfælde har der været tale om menneskemængder, som har gennembanket tilfældige personer. Flere af ofrene er døde eller i kritisk tilstand.

Omkring 21 procent af den israelske befolkning er arabere.

De interne kampe er blevet mødt med fordømmelse af hele det politiske spektrum i Israel og skabt frygt for, at det kan udvikle sig til en borgerkrig.

Hvorfor har der været kampe siden mandag? De nuværende kampe blev udløst af flere dages tiltagende sammenstød mellem Palæstinensere og israelsk politi i Østjerusalem. Hamas fremsatte krav over, at Israel fjernede politistyrkerne fra Østjerusalem og fra det arabiske distrikt Sheikh Jarrah, hvor palæstinensere risikerede at blive smidt ud af deres hjem til fordel for jødiske bosættere. Da Israel ignorerede Hamas, skød de raketter ind over Israel. Siden har begge parter optrappet kampene dag for dag. Kilde: BBC

Derfor har man sat soldater og politistyrker ind i flere byer for at få styr på situationen.

»Det gør situationen meget sværere for Israel, at de også skal bøvle med optøjer i deres egne byer. Det har vi ikke set historisk, når Israel har været i krig i Gazastriben,« siger Peter Viggo Jakobsen:

»Så en af årsagerne til at vi ser så mange billeder af tropper og kampvogne på vej til grænsen er også, at man måske håber på at kunne sende et signal til Hamas, der vil få dem til at stoppe og løse konflikten den vej. Som det ser ud nu, tror jeg dog ikke, det får den ønskede effekt.«