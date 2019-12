»Vi forberedte os på det værste.«

Da beboerne i den australske by Mallacoota vågnede tirsdag morgen, var det til en himmel, der var fyldt med røg og et orange lys som følge af en heftig brand ikke langt derfra. Efterhånden som flammerne nærmede sig, blev himlen malet dyb rød - og til sidst kulsort.

Klokken 08:00 lød sirenen, der opfordrede folk til at søge mod vandet. Hurtigt.

Halvanden time senere havde røgen forvandlet dag til nat over området.

Himlen blev rød over Mallacoota, mens branden hærgede. Foto: ÒJONTY SMITH FROM MELBOURNE Vis mere Himlen blev rød over Mallacoota, mens branden hærgede. Foto: ÒJONTY SMITH FROM MELBOURNE

Det fortæller beboeren David Jeffrey til BBC.

»Vi forberedte os på det værste, fordi det var sort. Det skulle have været dag, men det var sort som midnat. Og vi kunne høre ilden buldre,« forklarer han.

»Vi frygtede for vores liv,« tilføjer han.

Omkring 4.000 personer flygtede ned til stranden ved Mallacoota i Australien, hvor flere skovbrande de seneste måneder har hærget store områder og kostet flere menneskeliv.

Foto: Jonty Smith from Melbourne/via REUTERS Vis mere Foto: Jonty Smith from Melbourne/via REUTERS

Også beboere i Bermagui og Batemans Bay flygtede tirsdag morgen ned til strandkanten for at komme væk fra flammerne og røgen, som sendte aske ned over stedet.

»Det var fandme skræmmende. Himlen blev rød, og aske fløj rundt over det hele,« fortæller Zoe Simmons, der bor i Batemans Bay, til BBC.

Flere folk flygtede fra de ramte områder i både - og en af dem var Instagrambrugeren Ida (idashope4stroke, red.), der har delt flere billeder og videoklip fra flugten fra flammerne.

I et klip ser man, hvordan folk har lagt sig ned i bunden af en båd, mens de har et tæppe over sig, for at komme væk fra røgen, asken og den voldsomme varme på mere end 40 grader.

Branden raserede ifølge BBC Mallacoota, hvor flere bygninger blev ødelagt, men heldigvis holdt den sig væk fra stranden, da vindretningen ændrede sig.

Siden november har voldsomme brande hærget flere delstater i Australien.

Indtil videre har 12 personer mistet livet til brandene - tre af dem var frivillige brandmænd.

Flere end 200 brande er fortsat aktive på tværs af landet. 110 af disse hærger i landets mest befolkede delstat, New South Wales.