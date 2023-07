I Norge har de mange skønne nationalparker, og en af dem er Færder Nationalpark.

Her ligger området Moutmarka, hvor mange ynder at gå tur, men her på det sidste har gæsterne haft mulighed for at se lidt mere, end de måske har lyst til.

Der er nemlig lidt for mange naturister, som vælger at spankulere nøgne rundt.

Det fortæller forvalteren af nationalparken Anne Sjømæling til Dagbladet.

»Det er ikke godt. Der er mange, der bruger det her område til at tage på tur. Der er mange fine afkroge, hvor man kan svømme og hygge sig,« forklarer hun.

Naturisterne er såmænd velkomne nok i parken, men Anne Sjømæling bryder sig ikke om, at de går rundt på stierne, hvor de 'almindelige' gæster også går.

»Hvis de ligger et sted, hvor de ikke er til gene, er det helt fint. Men at gå på stierne, hvor også andre færdes, det er ikke godt. Man må tage hensyn,« siger hun og fortæller, at der også er mange børnefamilier, som bruger området i nationalparken.

Hun håber, at medieomtalen kan få gæsterne til at tage tøjet, og så håber hun, at det fremover bliver nationalparkens skønhed og ikke nøgne gæster, som får plads i spalterne.

Politiinspektøren for området, Ole Bjørn Sakrisvold, fortæller, at straffen for at blufærdighedskrænke andre kan gå fra 3000 norske kroner og op til et år i fængsel.

»Hvis nogen går nøgen i nærheden af ​​for eksempel en børnehave, vil vi naturligvis reagere. Hvis nogen bader eller sidder nøgen i en strandstol, er det naturligt at vurdere i hvert enkelt tilfælde, om nogen tager anstød, men at gå rundt i et vandreområde, hvor folk ikke har fået mulighed for at give samtykke, er strafbart,« siger han.