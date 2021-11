»Denne undersøgelse fremhæver præcis, hvorfor markeder og handel med vilde dyr er en pandemiulykke, der venter på at ske.«

Sådan lyder det fra evolutionsbiolog ved University of Sydney, Edward Holmes.

Han har, i selskab med en række andre forskere fra Australien, Kina, USA og Belgien, foretaget forskning af kinesiske vådmarkeder. Her fandt de - blandt andet - 71 forskellige vira hos pattedyr.

18 af disse anses for at have 'potentielt høj risiko. Det skriver The Straits Times.

Forskerne fandt dog ikke noget, der minder om Sars-CoV-2 - den virus, der er ansvarlig for Covid-19-pandemien.

Civets, som er en kattelignende kødæder, var for næsten 20 år siden skyldig i spredning af Sars på markeder i det sydlige Kina. Ifølge forskningen bar arten de mest bekymrende mikroorganismer.

»Et yderligere artsspring fra civets ind i mennesker kan nemt starte et større udbrud,« fortalte Edward Holmes og slog alarm for potentielle viruslækager, der ville kunne skabe kaos verden over.

»Dyrene, der sælges som vildt på markeder med levende dyr, bærer en bred vifte af virale patogener. Den rigtige virus i det rigtige dyr på det rigtige tidspunkt kan nemt udløse en global pandemi,« fortsætter han.

Det 40 sider lange studie er støttet af Kinas nationale nøgleforsknings- og udviklingsprogram og afventer endnu fagfællebedømmelse før det offentliggøres.