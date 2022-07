Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De stigende brændstofpriser vil i fremtiden få store konsekvenser for de rejselystne.

De skal nemlig have flere penge op af lommen, hvis de vil ombord på fly mod nye destinationer.

For prisen på flybilletter vil »uden tvivl stige,« lyder meldingen fra Willie Walsh, der er generaldirektør for International Air Transport Association.

Det skriver det britiske medie BBC.

De stigende priser skyldes i første omgang, at priserne på olie og brændstof er steget efter coronapandemien.

Efterfølgende har krigen i Ukraine hældt mere benzin på bålet, og det har sendt prisen mod nye højder.

EU-lederne har nemlig bestemt, at de vil blokere det meste af russisk olieimport inden udgangen af 2022 som en del af sanktionerne mod Rusland.

Det får nu generaldirektøren til at gå ud og advare om, at feriegæsterne må forberede sig på dyrere billetter.

Her ses Willie Walsh, der er generaldirektør for International Air Transport Association. Foto: Jeff Overs/BBC Vis mere Her ses Willie Walsh, der er generaldirektør for International Air Transport Association. Foto: Jeff Overs/BBC

»Det er uundgåeligt, at de høje oliepriser i sidste ende vil blive sendt videre til forbrugerne i højere billetpriser,« siger Willie Walsh.

Ifølge International Air Transport Association er brændstofpriserne rekordhøje, hvilket påvirker flyselskaberne meget, da olie er »det største enkeltelement i et flyselskab omkostninger.«

Samtidig kæmper flere lufthavne med personalemangel efter covid-19, hvor flere ansatte mistede deres job grundet rejseforbud.