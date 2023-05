Otte nye såkaldte 'storm'-brigader er blevet dannet i Ukraine.

Formålet med brigaderne skal være at påføre de russiske styrker store tab i særligt området omkring byen Bakhmut, som der har udspillet sig blodige kampe om i månedsvis.

Det skriver The Guardian og The Independent.

De otte nye 'storm'-brigader er blevet dannet som en del af den fremtidige modoffensiv, som Ukraine skal være i gang med at planlægge, lyder det.

Her ses et billede af ukrainske soldater nær frontlinjen ved Bakhmut den 23. april. Foto: STRINGER

I alt skal op mod 40.000 soldater være en del af de otte brigader.

I et interview med Interfax-Ukraine fortæller den ukrainske indenrigsminister, Ihor Klymenko, ifølge The Independent, at enhederne er 'fuldt dannet', men at det endnu kræver to til tre ugers træning og instruktion, før de får til opgave at udføre 'passende offensive angrebsoperationer' sammen med den ukrainske hær.

Samtidig fortæller Klymenko, at Kyiv også planlægger 'dannelsen af yderligere enheder' parallelt med den træning.

Ifølge The Guardian er der tidligere blevet rejst spørgsmål om, hvor vellykket rekrutteringsprocessen har været for stormstyrken – blandt andet på grund af bekymring for, at puljen af kampvillige ukrainere er ved at blive mindre, efterhånden som den russiske krig trækker ud.

Ukrainske soldater forbereder her deres granater og våben ved Bakhmut den 23. april. Foto: STRINGER

Styrkens medlemmer skal blandt andet være frivillige, rekrutter fra politiet og veteraner fra tidligere kampe mod Rusland.

Mens Ukraine på sin side forbereder sig til de kommende slag, gør russerne det samme.

Blandt andet har det russiske forsvarsministerium beordret, at landets produktion af missiler bliver fordoblet 'så hurtigt som muligt', ligesom våbenforsyningen skal øges.

»De russiske styrkeenheder, der udfører den særlige operation (som krigen kaldes i Rusland, red.), afhænger i høj grad af rettidig genopfyldning af lagre med våben, militært udstyr og destruktionsmidler,« lød det forleden fra den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, skriver The Independent.