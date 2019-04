25536442 minutter eller hvad der svarer 48 år. Så længe formåede en treårig dreng at deaktivere sin fars Ipad.

Faderen, den amerikanske Evan Osnos, der arbejder som journalist på avisen The New Yorker, gik på Twitter på at finde en løsning på problemet.

Det skriver The Evening Standard.

»Jeg har gentagne gange prøvet at låse Ipad’en op. Nogen, der har ideer til hvordan?« skrev faderen.

Deaktiveringen er formentlig sket, fordi den lille dreng flere gange har indtastet en forkert kode.

For hvert forsøg den forkerte kode indtastes, desto længere vil den deaktiveres.

Flere har efterfølgende kommenteret Osnos' Twitter opslag.

Det er dog endnu uvist, om han har fået låst Ipad’en op igen, selvom det ifølge Apple skulle være muligt, skriver norske Dagbladet.