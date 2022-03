Det tyder på, at de fleste personer har overlevet onsdagens teaterangreb i Mariupol.

Det siger Dmytro Gurin, der er ukrainsk parlamentsmedlem, til BBC.



Flere end 1.000 kvinder og børn havde angivelig søgt tilflugt i et beskyttelsesrum i kælderen i et teater i Mariupol, hvor der fandt et russisk angreb sted.

En overlevende beskrev, hvordan teatret blev ødelagt af »en bombe på omkring 1.000 kilo sprængstof«, sagde han.

Foto: Donetsk Regional Civil-Military Administration Council Vis mere Foto: Donetsk Regional Civil-Military Administration Council

Ukrainske myndigheder arbejder lige nu på at få folk ud.



Dmytro Gurin, hvis forældre ifølge BBC er fanget i havnebyen, siger, at det endnu er uvist, om der er sårede eller dræbte som følge af angrebet.



»Men det ser ud til, at de fleste har overlevet og er okay,« siger han.

Ruslands forsvarsministerium har afvist, at de gennemførte angrebet.

Mariupol er i øjeblikket den værste krise i landet, hvor den sydlige by står over for næsten konstant beskydning, og nøgleforsyninger løber tør.

