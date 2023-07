»Det bringer dårlige minder tilbage.«

I en fransk landsby holder beboerne for tiden vejret, mens de venter på at finde ud af, hvad der er sket med den savnede dreng Émile. Men faktisk er han ikke det første barn, der er forsvundet fra det område.

For 34 år siden forsvandt den treårige dreng Yannis Moré fra landsbyen Ganagobie, der ligger omkring 60 kilometer syd for byen Le Vernet, som toårige Émile i lørdags forduftede fra, mens han blev passet af sine bedsteforældre.

Begge byer ligger i det franske departement i Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Den savnede dreng Émile beskrives som 90 centimeter høj og med blondt hår og brune øjne. Foto: Gendarmerie Nationale Vis mere Den savnede dreng Émile beskrives som 90 centimeter høj og med blondt hår og brune øjne. Foto: Gendarmerie Nationale

Og ingen af drengene er på nuværende tidspunkt blevet fundet.

Det er det franske medie BFM-TV, der har set nærmere på den mere end tre årtier gamle sag, der er dukket frem i folks bevidsthed igen i forbindelse med eftersøgningen af Émile.

»Det bringer dårlige minder tilbage,« fortæller borgmesteren i Ganagobie, Sylvie Belmonte, til tv-kanalen.

Treårige Yannis forsvandt pludseligt 2. maj 1989, mens han legede med sine brødre kun få meter fra familiens hjem.

Her ses et billede fra eftersøgningen af Émile i mandags i Le Vernet. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede fra eftersøgningen af Émile i mandags i Le Vernet. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Som det er sket nu, blev der også dengang iværksat en omfattende eftersøgning for at finde ham.

Men det er aldrig lykkedes.

Omkring et år efter, han blev meldt savnet, fandt man ifølge BFM-TV noget af det tøj, han havde haft på, i et skovområde i regionen, men sagens efterforskere har aldrig kunnet konkludere, hvad der præcist skete med drengen.

Ingen mistænkte er nogensinde blevet anholdt i sagen.

Flere hundrede har deltaget i eftersøgningen af Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Flere hundrede har deltaget i eftersøgningen af Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Til BMF-TV fortæller Sylvie Belmonte, som for 34 år siden var ansat som sekretær på rådhuset og hjalp til under eftersøgningen, at det er en sag, der endnu bliver talt om.

Derfor blev hun også rørt, da hun lørdag så nyheden om, at en dreng i nærheden var forsvundet.

»Vi tænker meget på den lille Émiles familie, ligesom vi tænker på den lille Yannis' mor,« fortæller hun.

Torsdag eftermiddag afsluttede det franske politi de foreløbige undersøgelser og eftersøgninger ved Le Vernet i forsøget på at finde Émile.

Den officielle eftersøgning af Émile fra det franske Gendarmerie Nationale. Foto: AFP PHOTO / GENDARMERIENATIONALE_TWITTER/Ritzau Scanpix Vis mere Den officielle eftersøgning af Émile fra det franske Gendarmerie Nationale. Foto: AFP PHOTO / GENDARMERIENATIONALE_TWITTER/Ritzau Scanpix

I stedet går man over til en såkaldt 'anden fase' af efterforskningen, hvor man vil se nærmere på alt det materiale, man har indsamlet de seneste dage, i håb om at det kan pege i retning af, hvad der er sket med den lille dreng.

Onsdag aften slog anklageren i Digne-les-Bains, Rémy Avon, igen fast, at det endnu ikke vides, hvorfor Émile forsvandt – eller hvordan.

»Alle hypoteser er stadig gyldige, ingen af dem er foretrukket, og ingen er udelukket,« insisterede han ifølge Le Figaro.