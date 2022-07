Lyt til artiklen

En af verdens største turistattraktioner, Eiffeltårnet i Paris, trænger til mere end blot en kærlig håndværkerhånd.

Nogenlunde sådan lyder konklusionen i en fortrolig rapport, som det franske magasin Marianne har fået indsigt i.

Rapporten fastslår, at det 330 meter høje tårn er hårdt angrebet af rust og trænger til omfattende reparationer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Selskabet, der står for driften af tårnet, Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), nøjes dog indtil videre med en kosmetisk reparation til omkring 60 millioner euro.

Der er rust i Eiffeltårnets jernkonstruktion. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Der er rust i Eiffeltårnets jernkonstruktion. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Eiffeltårnet skulle nemlig gerne se pænt ud til OL i 2024.

SETE har ikke ønsket at kommentere rapporten, som Marianne har fået indsigt i. Mediet har i stedet talt med en række eksperter.

Nogle siger, det er nødvendigt at banke metalkonstruktionen helt ren for rust og foretage reparationer, inden hele tårnet bliver malet igen, og at ny maling over den gamle blot vil forværre korrosionen (uønsket kemisk nedbrydning af metaller og legeringer, red.).

Andre mener dog fortsat, den fortsat eksisterende rustbehandling er solid.