Advarsel: Denne artikel indeholder brutale detaljer omkring Chris Watts' mord på sin egen familie, konen Shannan og deres to små børn.

»Daddy, nej.«

Sådan lød lille Bella Watts' sidste ord. Sekunder senere blev den fireårige pige fra Colorado kvalt af sin egen far, Chris Watts.

Det er den 33-årige Chris Watts, der selv afslører detaljerne omkring mordet på sin familie, konen Shannan, døtrene Bella og Celeste og parrets ufødte søn på 13 uger.

Chris Watts

I et topsikret fængsel i staten Wisconsin afsoner Chris Watts lige nu fire livstidsdomme. Og årsagen til denne frastødende åbenhed er med Watts' egne ord:

»Jeg har fundet Gud«.

I sit fængselsinterview, som myndighederne nu har offentliggjort, fortæller Chris Watts, at han er blevet meget religiøs. Og om sin nye tro siger han også: »Gud har givet mig en helt ny fred og tilfredshed i sindet.«

En fred og tilfredshed, som Chris Watts tydeligvis ikke undede sin egen familie.

I fængselsinterviewet beskriver Chris Watts 13. august 2018 således:

Tidligt om morgenen dyrkede det unge ægtepar Shannan og Chris Watts sex.

Efter yderligere tre timers søvn fortalte Shannan Watts, at hun kendte alt til mandens utroskab, og at hun nu ville skilles.

Ifølge Watts truede konen herefter med, at han aldrig ville få lov til at se sine børn igen. Derfor kvalte han Shannan. Og mens den 33-årige familiefar var ved at 'pakke' konens lig ind i et lagen, kom parrets fireårige datter ind i soveværelset.

Chris Watts (rød T-shirt) har nu indrømmet og fortalt, hvordan han slog hele sin familie ihjel. Under sit fængselsophold har familiemorderen nu angiveligt 'fundet gud'.

»Hvad er der i vejen med mor,« spurgte den lille pige ifølge Chris Watts.

Og han svarede:

»Mor har det ikke godt. Hun sover.«

På vej ned af trapperne tabte Chris Watts sin kones lig, som han herefter trak efter sig.

Herefter var begge parrets døtre vågne. Og ifølge faderens videudsagn græd de begge.

Herefter placerede Chris Watts sin kones lig på ladet af sin pick-up truck. Og han satte begge sine grædende døtre ind på bagsædet. Ifølge faderen krammede Bella på fire og Celeste på tre hinanden og deres respektive sovetæpper. Celeste havde også taget sit sovedyr med i faderens truck.

Det tog godt en time at køre til den fabrik, hvor Chris Watts arbejdede. Og undervejs faldt døtrene på skift i søvn på bagsædet.

Ankommet til fabrikken lagde Chris Watts nu sin kones tildækkede lig på jorden. Og herefter kvalte han den tre-årige Celeste med pigens eget blå Yankees-sovetæppe. Han kastede herefter pigens lig i en stor olietank.

»Vil du nu gøre det samme med mig, som du gjorde ved Cece,« spurgte Chris Watts' datter Bella. Og i fængselsafhøringen indrømmede Watts:

»Bella lød bange, og jeg kan ikke helt huske, om jeg bare svarede 'ja' - som en grusom person.«

Uanset faderens ordrette respons til den skræmte pige kvalte Chris Watts nu også sin ældste datter, der ifølge faderens forklaring 'forsøgte at gøre modstand'. Han placerede datterens lig i en anden olietank. Og efter at have begravet sin kones lig kørte han hjem og ringede til sin elskerinde.

Senere samme dag fortalte Chris Watts sin første officielle løgn til politiet og pressen:

»Jeg kom hjem, og hele min familie var forsvundet. Mine døtre betyder alt for mig.«

Siden skiftede han forklaring. Og nu påstod Watts, at det var Shannan Watts, der havde dræbt børnene, og at han dereftter havde dræbt konen.

Det var naboens overvågningskamera, der ved et tilfælde filmede Chris Watts ugerninger - mens han lagde Shannon Watts' lig op på ladet og derefter tvang sine døtre ind i trucken.

Herefter kunne Chris Watts ikke længere slippe af sted med sine løgne. I oktober fandt en jury i Colorado Watts skyldig i fire mord - den ufødte søn talte også med. Og i november blev han idømt fire gange livstid.

Efter få uger bag tremmer blev Chris Watts af sikkerhedsårsager overført til et topsikret fængsel i Wisconsin. Og det er her, den 33-årige familiemorder angiveligt blev religiøs.

Shannan Watts familie er dog langt fra overbevist om Watts' påståede omvendelse.

Shannan Watts sammen med sin far Frank Rzucek.

Og i et interview med avisen Denver Post siger Shannans, far Frank Rzucek:

»Chris Watts er et hjerteløst moster. Vi ved allesammen, hvor han hører til. Og det ikke i himmerige.«

Ifølge People Magazine har flere læsere undret sig over, hvorfor Chris Watts pludselig nu afslører alle disse uhyggelige detaljer om mordene. Og forklaringen er ifølge Watts ganske enkel:

»Gud sagde, at jeg skulle.«