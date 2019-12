En rørende historie har de seneste dage fået momentum i Storbritannien, efter en række tweets fra John Bull, redaktør for London Reconnections, har vakt folks opmærksomhed.

I kernen af den rørende historie er stemmen, som hver dag brager ud over perronen på Londons undergrunds-stationer med ordene: »Mind the gap« (Pas på mellemrummet).

For at få hele konteksten skal vi tilbage til juledagene i 2012.

Her kom kvinde en dag op til personalet på Embankment-stationen.

Hun blev ved med at spørge dem: »Hvad er der sket med stemmen?«

Hun henviste til stemmen i højttaleren.

Den lød anderledes, fordi den var blevet opdateret med en digitaliseret version, forklarede personalet hende.

Men det beroligede ikke kvinden, som hedder Margaret McCollum:

Don't worry, the staff at Embankment said. The announcement still happens, but they've all been updated. New digital system. New voices. More variety.



The staff asked her if she was okay.



"That voice," she explained, "was my husband." — John Bull (@garius) December 11, 2019

»Den stemme. Den stemme tilhørte min mand,« sagde kvinden.

Hun forklarede nu, at hendes mand var død i 2007.

Tilbage i 1970’erne havde hendes mand, Oswald Laurence, fået job som ham, der indtalte stemmen med alverdens beskeder, der lyder hver dag fra højttalerne på Embankment.

John Bull forklarer i sin serie af tweets:

»Oswalds død havde efterladt Margaret med et hul i hjertet. Men én ting havde hjulpet hende mod smerten, og det havde været at høre hans stemme hver dag på vej til arbejde,« skriver han:

»Da smerten var på sit højeste, plejede hun at sætte sig ned platformen på metrostationen og høre hans stemme læse op.«

Personalet sagde nu til hende, at de ville forsøge at se, om de kunne finde den gamle optagelse af hendes afdøde mand.

Hun regnede ikke med noget, men sagde tak.

Men et par uger senere var den der så.

Margaret McCollum sad på Embankment-stationen og ventede som vanligt på toget, og pludselig kunne hun høre en velkendt stemme i højttalerne:

»Mind the gap.«

Nu kunne Margaret McCollum igen høre sin mands stemme hver eneste dag.