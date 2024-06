Den britiske tv-læge Michael Mosley har været forsvundet, siden onsdag eftermiddag klokken 13.30.

Her forlod han sin kone på stranden St. Nikolas på den græske ø, hvor de holdt ferie for at gå tilbage til havnen ved byen Ano Symi, hvor parret boede.

Nu kommer hans kone, Claire Bailey Mosley, med den første udtalelse, hvor hun slår fast, at familien ikke mister håbet.

»Det er tre dage siden, Michael forlod stranden for at gå en tur. De længste og mest uudholdelige dage for mig og mine børn.«

Dette billede af Michael Mosley blev delt i en Facebook-gruppe. Foto: Facebook Vis mere Dette billede af Michael Mosley blev delt i en Facebook-gruppe. Foto: Facebook

»Eftersøgningen fortsætter, og vores familie er så utrolig taknemmelig over for befolkningen på Symi, de græske myndigheder og det britiske konsulat, som arbejder utrætteligt på at finde Michael. Vi vil ikke miste håbet,« siger hun ifølge Sky News.

Fredag offentliggjorde myndigheder overvågningsbilleder af Michael Mosley, der bliv filmet 20 minutter efter, han havde forladt sin kone. Her ses den 67-årige læge foran i en café i landsbyen Pedi.

Yderligere to kameraer har fanget ham, og det får politiet til at tro, han har fulgt et stisystem fra Pedi til Ano Symi.

Optagelserne bekræftede også, at han var nået væk fra kyststrækningen og derfor formentlig ikke faldet i vandet, som politiet først mistænkte.

»Det er det første solide spor, vi har, og hele tyngden af eftersøgningen flyttes nu til det område,« siger en unavngiven politimand til Daily Mail.

»Han er sandsynligvis faret vild og er endt på denne vindblæste sti, der forbinder de to regioner Pedi og Symi, og som snor sig gennem et bjerg.«

Michael Mosleys fire børn er også fløjet til den græske ø for at bistå efterforskningen. Politiet har gået den del af hans rute, som de kender, igennem, og har talt med beboerne på vejen i et forsøge på at finde ud af, hvad der kan være sket.

Stien, som politiet mistænker tv-lægen er endt på, bliver beskrevet som svært fremkommelig, og at det ville være let at fare vild, hvis han er kommet til at tage et forkert sving.

67-årige Michael Mosley er kendt i Storbritannien for blandt andre programmerne 'Michael Mosley: Who Made Britain Fat?' og serien 'Trust me, I'm A Doctor'.

Han har også skrevet en serie af populære bøger om sundhed.