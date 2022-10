Lyt til artiklen

Det er jo snart halloween, men uhyggen kan også blive for stor.

Der er en forsvundet pytonslange løs i det vestlige Houston, og den skaber nu panik. Det rapporterer blandt andre lokalmediet click2houston.com.

En beboer siger til CNN, at han ud fra fotos vurderer, at slangen er mellem 12 og 15 fod lang. Det svarer til mellem cirka 3,5 og 4,5 meter.

Hvordan den store slange er sluppet løs – og hvem den tilhører – er endnu ukendt, men flere beboere i lokalområdet siger, at de selv har set slangen.

»Jeg fik en mand, som har avlet slanger, især pytonslanger, til at tage et godt kig på det og udvide det, og han siger, at han mener, at det er en burmesisk pyton,« siger beboeren Clayton Lee til CNN.

»Det er meget skræmmende for alle, der har katte, killinger, hvalpe, hunde, meget små børn. Jeg tror ikke, den kan blive bred nok til at sluge et barn, men den research, som jeg har foretaget siger, at den måske kan forsøge,« siger Clayton Lee desuden.

Han fortæller desuden, at det var en boligadministrator, som sendte besked ud om, at der var en slange løs.

Nu leder man intensivt efter det lange dyr.

»Et firma, som fjerner vildt dyreliv, vil være på ejendommen i morgen for at forsøge at lokalisere og fjerne slangen. Al indsats gøres for at relokere slangen til et mere favorabelt levemiljø, lyder det fra boligadministratoren.

Foreløbig beder man folk i området om at holde sig væk fra lokationen, indtil slangen er fundet.