Det var lyden af tunge støvler, der først gjorde hende klar over, at noget ikke var, som det burde.

Så fulgte skuddene. Og skrigene.

I mere end to år så man ikke noget til den 'forsvundne' Dubais prinsesse Latifa, men af skjulte optagelser forlyder det nu, at hun blev bortført på ordre af sin far og holdes fanget. Det skriver Sky News.

Det er tre år siden, at prinsesse Latifa fra De Forenede Arabiske Emirater forsøgte at flygte fra landet og fra sin far, den magtfulde Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, der er Dubais enehersker.

ARKIVFOTO af Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, der er Dubais enehersker. Foto: ALI HAIDER Vis mere ARKIVFOTO af Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, der er Dubais enehersker. Foto: ALI HAIDER

Sammen med veninden Tiina Jauhiainen havde de udklækket en flugtplan, som de førte ud i verden i februar 2018.

Latifa, der nu er 35 år, ønskede at starte et nyt liv et andet sted. Et sted, hvor det var hende tilladt at køre bil, at rejse og studere.

»Jeg må ikke køre bil, jeg må ikke rejse eller forlade Dubai i det hele taget. Jeg har ikke været ude af landet siden 2000. Jeg har bedt om bare at kunne rejse, at kunne studere, at gøre noget normalt. Men de vil ikke lade mig gøre det. Jeg har brug for at komme væk,« udtalte hun ifølge BBC i et videoklip, hun optog, kort før hun forsøgte at flygte.

Langt hen ad vejen lykkedes deres plan.

Prinsessen havde ikke adgang til sit pas, og hun var også under overvågning, så de vidste, at hun ikke kunne sætte sig om bord på et fly. I stedet formåede Latifa sammen med veninden at slippe ud af Dubai og køre til kysten ved Oman.

Derfra brugte de en lille båd og jetski til at sejle flere timer ud på vandet, hvor de om aftenen nåede frem til den yacht, der skulle fragte dem mod friheden.

Det var meningen, de ville sejle tværs over Det Indiske Ocean og derfra flyve videre til USA, hvor Latifa ville forsøge at få politisk asyl.

Men otte dage senere – ud for den indiske kyst – gik det galt.

Dette billede fra december 2018 er sidste gang, prinsesse Latifa (til venstre, red.) blev set offentligt. Det er senere blevet beskyldt for at have været iscenesat, så man kunne fremvise, at hun var i live og havde det godt. Foto: STRINGER Vis mere Dette billede fra december 2018 er sidste gang, prinsesse Latifa (til venstre, red.) blev set offentligt. Det er senere blevet beskyldt for at have været iscenesat, så man kunne fremvise, at hun var i live og havde det godt. Foto: STRINGER

I helt nye videoklip, som prinsessen har formået at smugle ud til venner fra det sted, hun holdes fanget, hører man første gang fra hende, siden det fejlslåede flugtforsøg.

Ifølge Sky News fortæller hun i klippene – som dog er optaget for noget tid siden – at hun pludselig hørte lyden af tunge støvler, mens hun var om bord på yachten.

»Jeg kunne høre tunge støvler, skrig fra folk og skud. Og ingen af besætningsmedlemmerne bar støvler. Så jeg vidste, at nogen var kommet ombord, og skuddene lød meget tæt på,« forklarer hun.

Det har senere vist sig, at specialstyrker belejrede yachten og førte prinsessen tilbage til sin far, som ifølge Sky News tidligere har fortalt, at der var tale om en redningsaktion, da hans datter var blevet narret.

Men sådan forholder det sig ifølge Latifa ikke. Langtfra.

I stedet hævder hun, at hun blev bortført fra båden og nu holdes fanget – af sin far – i en bygning, hun ikke kan slippe ud af, da der er tremmer for vinduerne, ligesom hun er under konstant bevogtning.

I det nyligt offentliggjorte videoklip fortæller prinsessen videre, at belejringen af yachten »var meget skræmmende«.

Sammen med veninden Tiina Jauhiainen lå hun og forsøgte at få noget søvn, da kampene brød ud på dækket over dem:

ARKIVFOTO fra Dubai. Foto: ALI HAIDER Vis mere ARKIVFOTO fra Dubai. Foto: ALI HAIDER

»Vi gik op, og de havde alle deres pistoler rettet mod os. Jeg blev ved med at sige: 'I kan ikke tage mig tilbage, jeg vil have asyl, og vi er i internationalt farvand. I kan ikke, I kan ikke kidnappe mig'. Men de var alle ligeglade,« fortæller Latifa ifølge Sky News.

Derefter blev hun – ifølge egen forklaring – indsprøjtet med bedøvelse tre gange, før hun til sidst bukkede under for det.

Efter hun var blevet fragtet tilbage til Dubai, blev hun først placeret i Al Awir-fængslet, før hun senere blev flyttet hen til den villa, hun menes endnu at blive holdt fanget.

Sidste år i marts dømte en domstol i London til fordel for sheikens tidligere hustru prinsesse Haya af Jordan, at emiren af Dubai beordrede bortførelsen af Latifa.

Sheikens advokater afviste beskyldningerne.

I kølvandet på de nye videoklip har flere internationale aktører nu krævet handling for at finde ud af, hvor prinsessen er, og hvordan hun har det.