Kan det være det forsvundne maleri Femme Couche VI af en historiens største malere?

Eller er det i virkeligheden kun en efterligning, som hænger på væggen over sofaen i en lejlighed på Filippinerne.

Maleriet skulle allerede være blevet konfiskeret fra en af landets mest kontroversielle familier. Men nu er det dukket op igen.

Spekulationerne om Picasso-maleriet begyndte i forbindelse med præsidentvalget på Filippinerne i den forrige uge, skriver The Guardian.

Her vandt den omdiskuterede Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr., som er søn af landets tidligere diktator Ferdinand Marcos Sr., en jordskredssejr i de indledende afstemninger.

Marcos-familien har efter valget delt fotos fra Imelda Marcos hjem, hvor politiker-sønnen med tilnavnet 'Bongbong' kommer på besøg hos sin mor.

Og på et af disse fotos fra moderens hjem kan man lige akkurat ænse Picasso-maleriet.

Det er ét af op mod 200 værdifulde malerier, som familien skulle have bemægtiget sig gennem tiden.

I 2014 var netop Picasso-maleriet dog på en liste over værdier, som myndighederne skulle konfiskere fra familien.

Den tidligere chef for kommissionen, der forestod opgaven, mener dog, at der kan være tale om et falsk maleri.

Spørgsmålet er nu, hvorvidt det, der igen hænger hos familien, i virkeligheden er det ægte.

Opdagelsen har nu hurtigt bredt sig verden rundt og affødt spekulationer om, hvorvidt den magtfulde familie i årevis har skjult maleriet, som igen er dukket op.

Familiens historie taget i betragtning er det ikke utænkeligt, at maleriet er ægte.

Under faderens, Ferdinand Marcos Sr, to årtier lange diktatur frem til 1986 nåede han ifølge The Guardian at tilrane sig godt over 70 milliarder kroner med tvivlsomme metoder.

Andre detaljer om familien peger dog på, at maleriet i moderens stue er et falsk Picasso.

For Imelda Marcos skulle have en historik for at købe og udlåne falske malerier af store kunstnere.