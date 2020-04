Det norske politi har tirsdag morgen pågrebet ægtemanden til den norske milliardærfrue, Anne-Elisabeth Hagen, der på mystisk vis forsvandt for halvandet år siden.

Ægtemanden - forretningsmanden Tom Hagen - blev stoppet af politiet klokken 08:30 tirsdag morgen, da han var på vej til arbejde fra hjemmet i Lørenskog.

Det skriver VG.

»Der kommer mere information i en pressemeddelelse snart,« siger operationsleder Ronny Samuelsen fra Øst Politidistrikt til VG.

ARKIVFOTO af Tom Hagen.

Det vides derfor ikke, hvorfor Tom Hagen - der er en af Norges rigeste mænd - blev taget med af politiet, og det vides ikke, om han er blevet sigtet for noget.

Ifølge VG spærrede politiet en gade i Lørenskog med flere biler og standsede trafikken i begge retninger, før de kørte væk fra stedet igen. Tilbage stod Tom Hagens bil i vejkanten og var tom.

Kort efter, Tom Hagen var blevet pågrebet, kunne politiet ses ved parrets bolig, der er blevet afspærret, og ved forretningsmandens arbejdsplads.

Sidste livstegn fra 69-årige Anne-Elisabeth Hagen var den 31. oktober 2018 klokken 09:14, hvor hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem.

Da Tom Hagen kom hjem fra arbejde nogle timer senere klokken 13:00, var hun væk.

Tilbage lå en seddel med et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville blive udsat for skade, hvis han kontaktede politiet.

På grund af fundet af sedlen frygtede politiet længe, at der var tale om en kidnapningssag.

Den teori blev dog senere ændret, da man nu i stedet formoder, at Anne-Elisabeth Hagen blev udsat for 'en alvorlig forbrydelse' og blev dræbt, og at sedlen kan være blevet efterladt for at forvirre efterforskningen.

Selvom Tom Hagen er en af Norges rigeste, har både han og Anne-Elisabeth Hagen holdt sig væk fra offentlighedens søgelys.

Tom Hagen er ingeniør og investor, og han havde ifølge norsk TV 2 i 2018 en formue på 1,7 milliarder norske kroner. I januar 2019 var han nummer 172 på listen over Norges rigeste personer.

Politiet har indkaldt til pressemøde om udviklingen klokken 10:30.

B.T. følger sagen.