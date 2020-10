En colombiansk kvinde har været forsvundet i to år. Sidste lørdag dukkede hun op. Til havs.

To lokale fiskere fik sig noget af en overraskelse, da de to kilometer fra land, stødte på en krop, der flød i vandkanten.

Som det ses i videoen ovenfor var den 46-årige kvinde, Angelica Gaitan, bevidstløs og stærkt nedkølet, da fiskerne med besvær fik trukket hende indenbords.

Det var fiskeren Rolando Visbal, der omkring klokken seks om morgenen sidste lørdag fik øje på kvinden, der flød i det Caribiske Hav ud for byen Puerto Colombia i Colombia.

Ifølge Skynews var kvindens første ord:

»Jeg er blevet født igen, Gud ville ikke, at jeg skulle dø.«

Det er to år siden, at Angelica Gaitan forsvandt fra sit hjem. Ingen ved præcis hvor, hun har været i den mellemliggende tid.

Det menes, at hun flød rundt i havet op til otte timer, før hun blev reddet, men hvordan eller hvorfor hun endte dér, er der endnu ikke nogen forlydender om. Den afkølede kvinde blev bragt til hospitalet, hvor hun blev genforenet med sin familie.

Kort efter redningen af den stærkt forkommne Angelica Gaitan tog fiskeren Visbal dette billede af den 46-årige kvinde. Foto: Privatfoto Vis mere Kort efter redningen af den stærkt forkommne Angelica Gaitan tog fiskeren Visbal dette billede af den 46-årige kvinde. Foto: Privatfoto

Ifølge et lokalt medie Radio RCN, der har talt med Angelica Gaitan efter redningen, flygtede hun for to år siden fra et voldeligt ægteskab. En forklaring, som hendes familie afviser.

Men hendes datter Alejandra Castiblanco bekræfter overfor lokale medier, at hun ikke ved, hvor hendes mor har været de seneste to år.

Nu prøver Angelica Gaitans to voksne døtre at samle penge ind til at få deres mor hjem til Bogota. Hendes hjemby ligger langt inde i Colombia, 1.000 km fra Puerto Colombia, hvor hun blev fundet.

Ifølge redningsmanden Rolando Visbal var det slet ikke meningen, at han skulle have været på havet sidste lørdag.

På en tidligere tur havde han nemlig haft problemer med bådens motor, men som han siger:

»Jeg fangede heller ikke nogen fisk den dag, men jeg reddede et liv. Jeg tror, det var Guds vilje,« skriver Skynews.