Den britiske kendis Ghislaine Maxwell blevet anholdt. Det bekræfter en talskvinde for FBI ifølge Reuters.

Hun er flere gange blevet tilknyttet afdøde Jeffrey Epstein, der var anklaget for sexforbrydelser mod mindreårige.

Maxwell, der siden Epsteins død har været som sunket i jorden, har tidligere afvist at have noget med det at gøre.

Ghislaine Maxwell er angiveligt blevet arresteret i New Hampshire for anklager, der er relateret til sagen mod Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein døde i en fængselscelle i New York den 10. august sidste år.

Opdateres...