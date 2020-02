De var på menneskejagt i skovene i det nordlige Californien. Jagten gjaldt et par i 70'erne, der var taget på en skovtur for over en uge siden - og så blev de lige pludselig væk i den tætte skov.

Men heldigvis endte det hele lykkeligt. Den 77-årige Carol Kiparsky og hendes ven Ian Irwin på 72, kommer sig nu på et hospital, efter at være lokaliseret nær Shellstranden i statsparken Tomales.

De var begge to stærkt nedkølede, men overlevede ved at drikke vand fra en pøl. Det skriver CNN.

De havde ikke spist i over en uge, men Irwin kunne ikke lade være med at synge, da de blev reddet.

A big shout out to @sonomasheriff for the amazingly quick response, professionalism, and their ability to get Carol and Ian to the medics the fastest way possible. pic.twitter.com/jr7RwuiPII — Marin County Sheriff (@MarinSheriff) February 22, 2020

Carol Kiparsky og Ian Irwin blev sidst set 14. februar. Da befandt de sig i et lejet hjem i Inverness, 50 km nord for San Francisco.

De tog på tur på Valentines dag og for vild i mørket. »De ved ikke, hvad der skete efter det,« siger politimanden Brenton Schneider.

Eftersøgningen var stor, selv på de kanter. Op mod 500 mennesker, helikoptere og specialteams var involveret. Om torsdagen var eftersøgningen blevet til en eftersøgning af de to lig - alle havde opgivet håbet.

Men lørdag morgen blev Kiparsky og Irwin fundet i live.

»Vi ledte efter dem i den tætte vegetation, da vi hørte stemmer,« sagde Quincy Webster, et frivilligt medlem af eftersøgningsholdet.

»Først troede vi det var et andet hold, men så begyndte de at råbe på hjælp. Vi så på hinanden og sagde 'det er dem',« sagde Quincy Webster på en pressekonference.

En helikopter kom frem og hejste parret ud fra området.

»Carol og Ians overlevelse er et mirakel,« sagde Brenton Schneider ved samme pressekonference.