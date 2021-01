I flere måneder har ingen hverken set eller hørt noget til ham.

Nu har Jack Ma – en af Kinas rigeste og mest succesfulde forretningsmænd – givet lyd fra sig.

Det skriver flere medier, blandt dem Wall Street Journal og Bloomberg.

Det skete, da han onsdag optrådte i en video ved et velgørenhedsarrangement.

BREAKING: Alibaba founder Jack Ma, who had not been seen in public in nearly 3 months, appears on video, saying: "We’ll meet again after the epidemic is over" pic.twitter.com/aFQyDWB7wQ — BNO News (@BNONews) January 20, 2021

56-årige Jack Ma er medstifter af og bestyrelsesformand for Alibaba, Kinas pendant til e-handelsvirksomheden Amazon.



Men han er også blevet et kendt for sin rolle som tv-dommer på den afrikanske udgave af 'Løvens hule', 'Africa's Business Heroes', som den filantropiske rigmand selv har taget initiativ til.



Det vides ikke, hvorfor han har været væk fra offentlighedens søgelys så længe.

Det er dog velkendt, at han er kommet på kant med kommunistpartiet og ikke mindst partileder Xi Jinping.

Den kinesiske mangemilliardær er normalt en fremtrædende person i offentligheden. Arkivfoto Foto: STR Vis mere Den kinesiske mangemilliardær er normalt en fremtrædende person i offentligheden. Arkivfoto Foto: STR

På videoen, som også er delt på Twitter, siger han blandt andet, at »Vi vil ses igen, når pandemien er overstået.«