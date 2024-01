Det sidepanel, der i fredags pludselig røg af et Boeing-fly kort efter afgang, er blevet lokaliseret.

Ifølge luftfartsmyndigheden National Transportation Safety Board er det en skolelærer ved navn Bob, der har fundet det i sin baghave i den amerikanske by Portland.

»Vi er virkelig glade for, at Bob har fundet det,« siger formand Jennifer Homendy sent søndag til ABC News.

Der er ikke yderligere oplysninger om denne 'Bob'.

Således skulle der gå omkring to døgn, før flydelen igen dukkede op.

For det var sent fredag aften (amerikansk tid), at passagererne ombord på et Boeing 737 Max 9-fly fik lidt af et chok, efter at være lettet fra lufthavnen i Portland.

Her røg sidepanelet pludselig af og efterlod et åbent hul i flyet.

Alaska Airlines Flight 1282 vendte hurtigt om og landede igen i samme lufthavn.

Sådan så det ud inde i flyet. Foto: Elizabeth Le/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud inde i flyet. Foto: Elizabeth Le/AP/Ritzau Scanpix

Ingen passagerer sad på sædet umiddelbart ved siden af hullet. Og ingen kom til skade.

Siden har myndighederne opfordret borgere til, at man skulle henvende sig, hvis man stødte på sidepanelet.

Og det var præcis det, skolelæreren Bob gjorde.

»Han tog et billede. Jeg kan se ydersiden af sidepanele på billedet – de hvide dele. Vi kan ikke se andet, men vi vil få det hentet og påbegynde analyserne af det,« siger Jennifer Homendy fra National Transportation Safety Board.

Sidepanelet betragtes som et vigtigt element i at få opklaret, hvordan det pludselig kunne rive sig løs.

På Boeing 737 Max 9-fly er der mulighed for at indsætte en ekstra dør midtvejs i flyet, hvis der er behov for en ekstra nødudgang i tilfælde af mange passagerer.

Når det ikke er tilfældet isættes et sidepanel, og det var sådan et, der løsnede sig under lørdagens flyvning.

Siden har samtlige 171 fly af typen Boeing 737 Max 9 fået flyveforbud i USA, indtil sagen er blevet undersøgt til bunds.

Søndag blev det understreget fra Federal Aviation Administration (FAA):

»De vil forblive på jorden, inden FAA er overbevist om, at de er sikre,« lød det i en udtalelse.