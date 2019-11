En britisk turist, der på mystisk vis pludselig forsvandt under en campingferie med sine venner, er fundet død.

Den 25-årige mand ved navn Aslan King var på ferie med sine venner i den australske delstat Victoria, da han af uransagelige årsager stak af natten til lørdag lokal tid.

Myndighederne satte derefter en massiv efterforskning i gang i det klippefyldte område, og den har altså nu båret frugt.

Det skriver News.com.au.

Ifølge det australske medie er liget blevet fundet blot en kilometer fra stedet, hvor han og vennerne havde slået lejr.

Liget er endnu ikke blevet identificeret, men der skulle være tale om den unge brite.

Ifølge Nine News har vennerne til den 25-årige fortalt, at Aslan King fik noget, der mindede om et anfald, kort før han stak af.

Vennegruppen havde angiveligt siddet og hygget sig med lidt alkohol, da Aslan King blev bleg i hovedet.

Vennerne troede efter sigende først, at han lavede sjov, men pludselig faldt han ned af sin stol, slog sit hoved og kravlede ind under en bil.

Da vennerne forsøgte at holde fast i ham, stak han af.

Området, vennerne camperede i, er omringet af klipper og er kendt for dets store bestand af dødelige tigerslanger, som er en yderst giftig slangeart.

Aslan Kings lig blev fundet tirsdag klokken 10.15 lokal tid. Liget skal nu obduceres for at fastslå dødsårsagen.