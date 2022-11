Lyt til artiklen

Ingen har set ham siden 16. september, hvor han pludselig forsvandt.

Nu er den britiske astronom Thomas Marsh fundet død i den chilenske ørken.

Det skriver flere britiske medier, blandt dem The Telegraph og Sky News.

Den 60-årige forsker var på arbejdsrejse til La Silla Observatory i udkanten af Atacama-ørkenen, da han forsvandt midt i september.

Efter en intens eftersøgning lykkedes det i denne uge at finde hans lig små fem kilometer fra observatoriet.

Det fremgår dog også af de britiske medier, at liget endnu ikke er endeligt identificeret.

En institutleder på Warwich University, hvor Marsh var ansat, har i en udtalelse fra universitetet udtrykt sorg og kondolence.

»Dette er dybt foruroligende nyheder for Toms familie, og vore tanker er naturligvis hos dem, sammen med hans kolleger og vores fællesskab,« lyder det fra Christine Ennew.

Hun kalder Marsh for 'en nær ven' og 'en inspirerende akademiker og mentor.'

»Og vi er klar over, at det er særligt svært, mens folk venter på, at den formelle identifikation finder sted.«