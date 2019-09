Et ungt australsk par forsvandt sporløst for et par måneder siden. Nu er de blevet fundet i et berygtet fængsel i Iran.

Parret ved navn Jolie King og Mark Firkin rejste afsted på deres livs drømmerejse for to år siden. I løbet af rejsen drog de ned gennem blandt andet Kina og Pakistan, men da nåede til Iran, gik det galt.

For ti uger siden forsvandt de som dug for solen, men onsdag kom det frem, at det skyldtes, at de er blevet tilbageholdt og fængslet i det kendte Evin-fængsel i den iranske hovedstad, Teheran.

Det skriver BBC.

Fængslet er kendt for sine groteske isolationsceller og er det mest frygtede fængsel i Iran.

Det unge bloggerpar rejste til landet for at vise deres mere end 20.000 følgere på sociale medier, at det ikke er farligt at være turist i Iran, men det forsøg har altså i den grad givet bagslag.

De blev angiveligt anholdt, fordi de fløj en drone rundt i hovedstaden for at optage video til deres sociale medier. Dette er ulovligt i Iran, hvis man ikke har indhentet en tilladelse først.

De australske myndigheder oplyser, at de gentagne gange har forsøgt at forhandle sig frem til en udleveringsaftale med Iran, men at det ikke har været muligt.

Det er i dette fængsel, at de to australiere sidder fængslet. Foto: ATTA KENARE Vis mere Det er i dette fængsel, at de to australiere sidder fængslet. Foto: ATTA KENARE

Ifølge BBC har de iranske myndigheder angiveligt sagt til Jolie King, at hun bliver tilbageholdt i forsøget på at lave en aftale om udveksling af fanger.

Australiens udenrigsminister, Marise Payne, udtaler, at hun forgæves har forsøgt at få kontakt til den iranske udenrigsminister.

Ministeren kalder desuden anholdelsen for 'dybt bekymrende'.

Parrets pårørende er ligeledes rystede over situationen:

»Vi håber, at Mark og Jolie kommer hjem hurtigst muligt,« siger familierne i en fælles udtalelse torsdag.

Jolie King og Mark Firkin er ikke de eneste australiere, der sidder fængslet i det berygtede iranske fængsel.

Tilbage i 2016 blev en britisk-australsk kvindelig universitetsprofessor idømt en fængselsstraf på ti år.

Det er den dag i dag stadig uklart, hvad hun er dømt for, men ifølge Times bliver en dom på ti år ofte givet i forbindelse med anklager om spionage.