Den forsvundne kinesiske udvekslingsstudent blev fundet i et telt i et øde naturområde.

»Han var i live, men meget kold og bange,« som det lyder fra politiet i den amerikanske by Riverdale.

Men mysteriet om Kai Zhuangs forsvinden slutter alligevel ikke helt her, skriver ABC News.

For politiet har videre meldt ud, at den 17-årige kinesiske dreng har været offer for en helt ny form for kriminalitet: Cyber-kidnapning.

Og omstændighederne er intet mindre end besynderlige.

Som B.T. forleden beskrev, forsvandt Kai Zhuang i sidste uge fra sin bopæl i Riverdale, hvor han altså boede og studerede som udvekslingsstudent.

I torsdags blev hans skole så kontaktet af hans forældre, der fortalte, at deres søn tilsyneladende var blevet kidnappet.

De havde både modtaget et foto, der indikerede, at det skulle være tilfældet – samt et krav om en løsesum.

Kai Zhuang blev fundet i et koldt telt. Foto: Riverdale Police Department/AFP/Ritzau Scanpix

Hvad der i virkeligheden er sket, er faktisk mere opsigtsvækkende.

For den såkaldte cyber-kidnapning har ifølge politiet fundet sted over en længere periode.

Her skulle gerningsmænd via telefon og internet have kontaktet Kai Zhuang og presset ham til selv at forsvinde med trusler om at gøre skade på hans familie hjemme i Kina, hvis ikke han adlød.

Han skulle videre have fået instrukser om at forsvinde og gemme sig et øde sted. Han skulle ligeledes være blevet beordret til at tage billeder af sig selv, så det så ud til, at han blev holdt fanget.

Alt sammen for at det skulle fremstå, som om han var blevet kidnappet.

Imens kontaktede gerningsmændene også Kai Zhuangs familie i Kina, der faktisk endte med at betale over en halv million kroner i løsesum.

Søndag fandt politiet så den 17-årige dreng alene i et telt i et naturområde små 50 kilometer fra Riverdale.

De var kommet på sporet af hans opholdssted, fordi det viste sig, at betjente allerede før jul havde fundet ham i en skov, hvor de sendte ham hjem med besked om, at det var for koldt at campere her på denne tid af året.

»Offeret var lettet over at se politiet,« lyder det i en udtalelse fra politiet:

»Offeret havde ingen varmekilde i teltet, kun et varmetæppe, en sovepose, begrænset mad og vand samt adskillige telefoner, der tilsyneladende er blevet brugt til at føre cyberkidnapningen ud i livet.«

Efter at være blevet fundet bad Kai Zhuang om to ting: At komme i kontakt med sine forældre og en varm cheeseburger.

Begge ønsker blev opfyldt inden for kort tid.

Nu advarer politiet andre udenlandske studerende om at blive udnyttet på samme måde.

»Udvekslingsstuderende skal vide, at de kan regne med politiets beskyttelse, og ved at samarbejde kan de også sørge for deres familiers sikkerhed derhjemme,« har Casey Warren, politichef i Riverdale, sagt.

Gerningsmændene i Kai Zhuangs sag er ikke blevet fundet.