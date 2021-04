Indonesiske myndigheder er i kamp mod tiden for at finde en forsvunden ubåd, der løber tør for ilt lørdag.

Eftersøgningen efter en forsvunden ubåd i Indonesien er gået ind i en kritisk fase, da besætningen på 53 mand står til snart at løbe tør for ilt.

Redningsfly og -skibe har fredag gennemsøgt havet nord for øen Bali i et forsøg på at finde den 44 år gamle ubåd.

Tidligt fredag morgen lokal tid sluttede flere flådeskibe sig til eftersøgningen, da de forlod militærbasen Banyuwangi og sejlede til Balihavet.

Flere helikoptere blev også sendt til stedet lige efter daggry.

Myndighederne mistede onsdag kontakten med fartøjet under en våbenøvelse cirka 95 kilometer nord for Bali.

Ubåden skulle til at affyre torpedoer i en manøvre, hvor der blev skudt med skarpt, da signalet til fartøjet forsvandt.

Indonesiske embedsfolk har sagt, at iltforsyningen om bord på ubåden af typen KRI Nanggala-402 ventes at kunne holde til lørdag.

- Forhåbentlig vil der være nok ilt, indtil besætningen bliver fundet, siger Yudo Margono, der er stabschef i den indonesiske flåde, på et pressemøde.

En unavngiven tjenestemand i militæret oplyser, at Harry Setiawan, der er chef for landets ubådsflåde, var om bord på fartøjet.

Indonesiske myndigheder har endnu ikke fundet nogen væsentlige tegn fra ubåden. Men Yudo Margono oplyser, at man har fundet en genstand med et "stort magnetisk kraftfelt" på mellem 50 og 100 meters dybde.

Et redningsfly har også fået øje på oliepletter på vandet i nærheden af, hvor ubåden sidst blev set.

Indonesiens flåde oplyser, at det kan indikere, at der er sket skade på fartøjet, men det udelukkes ikke, at det kan være et tegn fra besætningen.

Den 1395 ton tunge ubåd blev bygget i Tyskland i 1977. Den blev en del af den indonesiske flåde i 1981.

Myndighederne arbejder blandt andet ud fra en teori om, at et strømsvigt kan have tvunget ubåden ud af kontrol og forhindret mandskabet i at foretage de normale nødprocedurer.

Både Singapore, Australien, Malaysia, Indien og USA har sendt skibe og fly afsted for at hjælpe med eftersøgningen.

Indonesien har arbejdet på at modernisere sit forsvar. Men noget af dets udstyr er temmelig gammelt, og der er sket flere dødelige ulykker de seneste år.

/ritzau/Reuters