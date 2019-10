En 55-årig kvinde havde været forsvunden i tre dage i den sydlige del af Australien, inden hun tirsdag blev fundet.

Kvinden, Deborah Pilgrim, forsvandt i den australske ødemark i søndags, efter hun blev væk fra sin campinggruppe.

Pilgrim blev fundet i god behold i nærheden af byen Sedan. Alligevel var måden, hun blev fundet på, en smule speciel. Det skriver South Australia Police.

Politiet oplyste, at den 55-årige kvinde var nået frem til en tom grund, hvor hun valgte at skrive 'SOS' med store bogstaver på jorden.

Ejeren af den tomme grund, Neil Marriot, så beskeden på et kamera og alarmerede politiet med det samme.

Marriot bor omkring 70 kilometer fra grunden, hvor Pilgrim blev fundet.

Politiet har udtalt, at ejeren havde tjekket kameraerne jævnligt efter, at han havde fået besked om, at en kvinde var forsvundet i området.

Neil Marriot fortalte, at kameraerne først lige var blevet sat op, fordi der havde været nogle indbrud. Da han så bogstaverne, lagde han to og to sammen.

Efter politiet havde fået besked om meddelelsen på kameraet, tog det kun få timer, før Pilgrim var fundet.

Politiet fandt hende ved en grund i nærheden, hvor hun havde fundet rent drikkevand.

I løbet af eftersøgningen har politiet både haft mandskab på land og i luften for at finde Pilgrim.

Deborah Pilgrim blev efterfølgende kørt på hospitalet. Hendes helbred havde ikke taget skade.