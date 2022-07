Lyt til artiklen

»Rystende!«

Sådan indleder forsvarsminister Morten Bødskov i et Twitter-opslag.

For bare under ét døgn efter Rusland har indgået en vigtig kornaftale med Ukraine, har de angrebet den vigtige havneby Odesa.

Sådan lød det fra Ukraines militær på kommunikationstjenesten Telegram.

»Fjenden angreb Odesas havn med krydsermissiler. To missiler blev skudt ned af forsvarsstyrker, og to ramte havnens infrastruktur.«

Morten Bødskov retter hård kritik mod Putin og kalder hans »modbydeligheder for grænseløse.«

»Angrebet viser, Ruslands totale mangel på respekt for menneskeliv, internationale aftaler og lov og orden,« slår han fast.

Og den danske forsvarsminister er langt fra alene om at fordømme angrebet.

Der er også hård kritik fra EU's udenrigschef, Josep Borrell.

»At angribe et mål for korneksport dagen efter en skelsættende aftale er i særdeleshed forkasteligt, og det viser igen Ruslands totale tilsidesættelse af folkeretten og internationale forpligtelser,« skriver han på Twitter.

En talsmand fra Ukraines udenrigsministerium, Oleg Nikolenko, kalder det »Vladimir Putins spyt i ansigtet på FN's generalsekretær, António Guterres, og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.«

Fra tyrkisk side siger forsvarsminister Hulusi Akar, at Rusland har oplyst til Tyrkiet, at russerne »absolut intet havde at gøre med angrebet« mod havnen i Odesa.

Han tilføjer, at Rusland har oplyst, at landet nu er ved at undersøge sagen meget grundigt.

Medmindre aftalen kollapser, ventes den at træde i kraft de kommende uger.

Ruslands flåde har under krigen blokeret for eksport af korn fra de ukrainske havne. Det betyder, at flere millioner ton korn har ophobet sig i havnene.

Det er det korn, som den nye aftale åbner for at få eksporteret.