Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mere end seks måneder efter invasionen af Ukraine har Rusland ikke opnået noget.

Sådan lyder det fra den britiske forsvarsminister Ben Wallace mandag.

Det skriver CNN på baggrund af en erklæring fra Wallace i det britiske parlament.

»Rusland har endnu ikke opnået nogen af ​​sine strategiske mål i sin invasion. Rusland fortsætter med at miste betydeligt udstyr og personel i krigen. Det anslås til dato, at over 25.000 russiske soldater har mistet livet. Hvis du inkluderer dræbte, tilskadekomne, tilfangetagne eller de nu rapporterede titusinder af desertører – over 80.000 døde eller sårede og de andre kategorier,« sagde Wallace.

Forsvarsministeren anklagede Putin for at bruge energi, som et våben og opfordrede sine parlamentsmedlemmer til at kommunikere tingenes tilstand til deres vælgere.

»Det er vigtigt, tror jeg, at vi kommunikerer til vores vælgere, at nogle af de dybt ubehagelige tider, vi står over for, alle er drevet af et effektivt totalitært regime og et regime i Rusland, der bevidst sætter sig for at skade os og forsøger at teste os om, hvorvidt vi vil ofre vores værdier for vores energiomkostninger,« sagde han.

Også formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, har også kaldt Putins nuværende plan for at bruge energi som våben for en test.

'Putin bruger energi som et våben ved at skære ned på forsyningen og manipulere vores energimarkeder. Han vil fejle. Europa vil sejre. EU-Kommissionen er ved at udarbejde forslag, der skal hjælpe sårbare husholdninger og virksomheder med at klare de høje energipriser,' skriver hun på Twitter og fortsætter:

'Det EU-Kommissionens forslag har til formål er: at reducere efterspørgslen efter elektricitet, lave et prisloft på rørledningsgas, hjælpe sårbare forbrugere og virksomheder med indtægter fra energisektoren samt muliggøre støtte til elproducenter, der står over for likviditetsudfordringer i forbindelse med volatilitet.'