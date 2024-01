Hvis ikke vi støtter Ukraine tilstrækkeligt til at kunne modstå Rusland, vil Putin indenfor få år kaste sig over et NATO-land.

Så klar lyder udmeldingen nu fra den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius.

Han kommer med sin klokkeklare advarsel i Tagesspiegel.

»Vi er nødt til at kalkulere med, at Vladimir Putin en dag sågar angriber et NATO-land,« siger forsvarsministeren, der også sætter en tidshorisont på:

Den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius, advarer nu om, at Putin kan angribe et NATO-land indenfor fem år. Foto: Imago/Ritzau Scanpix Vis mere Den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius, advarer nu om, at Putin kan angribe et NATO-land indenfor fem år. Foto: Imago/Ritzau Scanpix

»Vores eksperter regner med, at det kan ske indenfor fem til otte år,« siger han.

De seneste udmeldinger fra Putin, har gjort Pistorius yderligere nervøs.

»Vi hører nærmest dagligt trusler fra Kreml – på det seneste igen mod vores venner fra de baltiske lande,« siger han.

Pistorius understreger, at han gerne vil vække de folk, der undervurderer Putins hensigter.

Den russiske præsident har for nylig været ude mod nye trusler mod de baltiske lande. Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske præsident har for nylig været ude mod nye trusler mod de baltiske lande. Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Ritzau Scanpix

»Mange mennesker har endnu ikke forstået, hvor stor faren er. Til tider har jeg indtryk af, at langt fra alle har indset, at vi skal gøre mere for vores sikkerhed,« siger han.

Den tyske forsvarsminister kommer på banen blot dagen efter, at formanden for NATOs militærkomité, Rob Bauer, var ude at støtte den svenske forsvarschef kontroversielle udsagn om, at alle svenskere bør være forberedt på krig.

»Han har helt ret. Jeg har tidligere sagt noget lignende selv. Krig er ikke bare noget, som angår militæret. Det må flere til at forstå,« sagde Bauer på et møde for NATO-landenes forsvarschefer i Bruxelles torsdag.

»Et kollektivt forsvar betyder, at hele samfundet skal involveres, om vi så kan lide det eller ej. Vi må kunne handle hurtigt, hvis der sker noget. Vi må hurtigt kunne mobilisere mennesker og hurtigt være i stand til at producere nye våben,« sagde Bauer, der er admiral.