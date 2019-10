IS-leders død er meget stort for USA, men det har marginal betydning for terrorgruppen selv, mener konsulent.

At lederen af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, er død i et amerikansk angreb er særligt stort for USA, men det får ikke større betydning for selve terrorbevægelsen.

Det vurderer David Vestenskov, som er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet med fokus på blandt andet med terror i Mellemøsten.

- Man har været på jagt efter ham i lang tid, og han havde en stor rolle at spille i IS, men det har marginal betydning for IS' evne til at operere.

- IS er ligesom overgået til at være en klassisk terrorbevægelse, der opererer under jorden, og jeg tror også, at Baghdadis evne til at lede har været stærkt svækket, siden IS mistede Mosul for nogle år siden, lyder det.

Søndag omkring 14.15 dansk tid bekræftede den amerikanske præsident, Donald Trump, at Baghdadi døde natten til søndag dansk tid i et angreb fra det amerikanske militær.

/ritzau/