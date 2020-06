Deltagelse ved Trumps kirketur gav indtryk, at militæret var involveret i politik, undskylder forsvarschef.

Den amerikanske forsvarschef, Mark Milley, beklager, at han deltog, da præsident Donald Trump i sidste uge foretog en omstridt spadseretur fra Det Hvide Hus til en kirke i nærheden.

- Jeg skulle ikke have været der, siger Milley.

- Min tilstedeværelse på det tidspunkt og i den sammenhæng skabte en opfattelse af, at militæret var involveret i indenrigspolitik.

Ved kirken stillede præsidenten op til fotos med en bibel i hånden. Forud for Trumps tur til kirken havde kampklædt politi ryddet området for demonstranter.

Det foregik blandt andet med brug af knipler, tåregas og gummikugler.

Episoden er blevet mødt af skarp kritik fra flere især demokratiske politikere, men også nogle republikanere.

Milley og forsvarsminister Mark Esper gik sammen med Trump den korte tur fra Det Hvide Hus til kirken, som var delvist beskadiget efter natlige uroligheder.

- Det er en fejl, jeg har lært af, og jeg håber inderligt, at vi alle kan lære af den, siger Milley.

Hans undskyldning falder i en tale til dimittender på National Defense University. Talen er optaget på forhånd, og New York Times har hørt den.

Milley tilføjer ifølge avisen, at han er vred over "det meningsløse og brutale drab på George Floyd".

Forsvarschefen gentager samtidig sin modstand mod Trumps ønske om, at militæret indsættes for at stoppe de omfattende demonstrationer, som drabet på George Floyd har udløst over hele USA.

Også forsvarsminister Mark Esper har talt imod den idé.

Torsdag roser Trump Nationalgarden for indsatsen ved Det Hvide Hus.

- Vores gode soldater fra Nationalgarden, der håndterede området omkring Det Hvide Hus, kunne næsten ikke tro, hvor nemt det var, skriver præsidenten på Twitter.

/ritzau/Reuters