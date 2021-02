Rigsret mod ekspræsident bevæger sig mod hurtig afslutning. Fredag er det forsvarets tur, og det bliver kort.

Holdet af anklagere fra Repræsentanternes Hus afsluttede torsdag aften deres procedure i rigsretssagen mod USA's tidligere præsident, Donald Trump.

Fredag er det forsvarets tur til at værge ham mod anklager for at have opildnet til at angribe og omstyrte Kongressen i Washington.

Alt peger derfor på en hurtig afslutning af rigsretssagen, der er den anden af slagsen mod Trump. Det kan ske allerede lørdag.

- Vi beder jer ydmygt, ydmygt, om at dømme Trump for de forbrydelser, som han i helt overvældende grad har gjort sig skyldige i, lød det fra den demokratiske anklager Joe Neguse.

Han er en af ni anklagere - alle demokrater - fra Repræsentanternes Hus. Det er den forsamling, der har retten til at igangsætte en rigsretssag. Senatet og dets medlemmer fungerer som nævninger i sagen. Det er dem, som i sidste ende skal fælde dom. Det kræver to tredjedel af de 100 medlemmer at erklære Trump skyldig.

- Hvis vi ikke gør det (kender ham skyldig red.), hvis vi foregiver, at dette ikke skete - eller værre endnu at vi lader det passere - ja, hvem tør så sige, at det ikke vil ske igen, advarede Neguse.

Trumps advokater tager hul på forsvaret fredag. De vil fastholde, at den tidligere præsident ikke kan holdes personligt ansvarlig for stormen på Kongressen 6. januar, der efterlod fem mennesker døde.

Demonstranterne forsøgte at bryde ind i Kongressen, mens vicepræsident Mike Pence var ved at bekræfte, at demokraten Joe Biden havde vundet valget og skulle indsættes som ny præsident 20. januar.

Mange af angriberne kom fra stærkt højreorienterede organisationer, som er en del af Trumps vælgerbase.

Anklagerne har under gennemgangen påvist, at Pence og mange kongresmedlemmer var i overhængende fare under angrebet.

Trumps advokater har fra starten argumenteret for, at Trump selv ikke kan gøres personligt ansvarlige for angrebet på Kongressen, og at rigsretten mod den tidligere præsident er i strid med forfatningen. At Trump ikke længere er præsident og derfor ikke kan afsættes.

Jamie Raskin, der leder holdet af anklagere i rigsretten, appellerede til de 100 senatorer om at handle som "upartiske dommere".

- Brug jeres sunde fornuft om, hvad der lige skete i vores land, sagde han.

Men ikke alle senatorer opfører sig upartiske ifølge CNN. Republikanerne Lindsey Graham, Ted Cruz og Mike Lee blev afsløret torsdag aften i at mødes med Trumps forsvarere. Den var ikke gået i enhver anden retssag.

/ritzau/