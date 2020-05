Sigtelsen mod den mand, der forleden blev anholdt i forbindelse med den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagens forsvinden, er blevet ændret.

Da han blev anholdt, blev han sigtet for drab eller medvirken til drab på den forsvundne kvinde.

Nu er han i stedet sigtet for bortførelse. Det skriver det norske medie VG.

Tidligere lørdag kom det frem, at manden, der er i 30-årsalderen, er blevet løsladt - men fortsat er sigtet i sagen.

Hagen-parrets hjem i Lørenskog øst for Oslo. Foto: Terje Pedersen

Sigtelsen mod ham er dog nu altså en anden, end den oprindeligt var. Det fortæller mandens forsvarsadvokat, Dag Svensson.

»Politiet har ændret sigtelsen til bortførelse,« forklarer han til VG.

Hvorfor politiet har ændret sigtelsen, ved han ikke. Han forklarer dog, at den ændrede sigtelse ikke ændrer ved, at hans klient nægter sig skyldig.

På spørgsmålet om, hvorvidt hans klient har noget som helst kendskab til, hvad der er sket med Anne-Elisabeth Hagen, lyder svaret:

»Nej.«

I en skriftlig udtalelse fortæller anklager Haris Hrenovica fra Øst Politidistrikt, at man kan bekræfte, at sigtelsen er ændret til 'medvirken til grov frihedsberøvelse'.

»Vi har ikke flere kommentarer til sigtelsen på nuværende tidspunkt,« fortæller han.

Manden, der har it- og kryptovalutakompetencer, blev anholdt torsdag. Ifølge politiet har han en relation til Anne-Elisabeth Hagens ægtemand, rigmanden Tom Hagen, som også er sigtet i sagen.

70-årige Tom Hagen blev i første omgang varetægtsfængslet, men landsretten besluttede torsdag, at han skulle løslades, da beviserne ikke var tunge nok til at holde ham bag lås og slå.

Den afgørelse blev kæret til højesteret, der fredag eftermiddag slog fast, at Hagen skal være på fri fod.

Han er dog fortsat sigtet i sagen.

Sidste livstegn fra 69-årige Anne-Elisabeth Hagen var den 31. oktober 2018 klokken 09.14, hvor hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem.

Da Tom Hagen - der tidligere har forklaret til politiet, at han på det tidspunkt var på arbejde - kom hjem efter klokken 13.30, var hun væk.

Tilbage lå en seddel med et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth Hagen ville blive udsat for skade, hvis han kontaktede politiet. Samtidig blev der krævet en løsesum, som skulle overføres i kryptovaluta.

På grund af fundet af sedlen frygtede politiet længe, at der var tale om en kidnapningssag.

Den formodning ændrede de dog i sommer - i stedet mener man, at man står med en drabssag.