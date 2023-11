Siden den 27. oktober har en dansk mand været internationalt efterlyst, efter han forsvandt under mystiske omstændigheder i den spanske storby Barcelona.

Nu er han fundet.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på det sociale medie X lørdag eftermiddag:

»Den 29-årige XX (navn udeladt, da han er fundet, red.) som har været forsvundet i Spanien siden den 27. oktober, er nu fundet i god behold i området, han forsvandt fra,« lyder det:

»Vi har ingen yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.«

Den 29-årige mand var med to andre personer rejst til Barcelona for at se fodboldkampen mellem FC Barcelona og Real Madrid om lørdagen.

Men aftenen inden forsvandt han, har politiet oplyst til TV2 Øst.

De to medrejsende søgte hjælp hos det lokale politi, hvorefter manden blev meldt savnet.