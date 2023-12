Mysteriet har med årene kun vokset sig større og større. Og det samme har antallet af teorier. Teorier om Malaysia Airlines-flyet MH307, der i 2014 forsvandt sporløst kun 40 minutter efter at være lettet fra Kuala Lumpur.

Nu melder endnu en teori sig så på banen.

Denne gang er afsenderne en pilot og en luftfartsekspert, der mener at vide, hvor flyvraget skal findes.

Under et foredrag på Royal Aeronautical Society udpegede luftfartseksperten Jean-Luc Marchand og piloten Patric Blelly således for nylig et mindre område i Det Indiske Ocean, hvor de mener, flyet skal findes.

Skibe afsøgte et 120.000 kvadratkilometer stort område i Det Indiske Ocean i håb om at finde flyet. Foto: Rob Griffith/AP/Ritzau Scanpix

»Vi har lavet vores lektier. Vi har et bud: Der er tale om et lille område, og med nye ressourcer vil det tage omtrent 10 dage at gennemsøge det,« sagde Jean-Luc Marchand ifølge australske News.com og tilføjede:

»Det ville være hurtigt overstået. Indtil vraget er fundet, ved ingen, hvad der skete. Men vores teori er plausibel.«

Makkerparret opfordrer såvel australske som indiske myndigheder til at tage aktion, ligesom også et privat selskab kaldet Ocean Infinity har givet udtryk for at ville hjælpe med eftersøgningen.

Nøjagtigt som flere før dem mener Jean-Luc Marchand og Patric Blelly, at flystyrtet var en bevidst handling udført af en erfaren pilot.

Vragdele, der menes at være fra det forsvundne fly. Foto: Vincent Thian/AP/Ritzau Scanpix

Malaysisk politi har da også tidligere udnævnt kaptajn Zaharie Ahmad Shah som hovedmistænkt i sagen. Men det har selvsagt ikke været muligt at afhøre ham.

For ligesom de over 230 passagerer forsvandt han som dug for solen sammen med flyet den martsdag i 2014.

Flyet havde netop sat kurs mod Beijing, da det forsvandt fra radaren.

Den mystiske forsvinden igangsatte en historisk stor eftersøgningsoperation i Det Indiske Ocean.

Men resultaterne udeblev.

I årenes løb er der fundet enkelte vragdele, der menes at stamme fra flyet, på en ø og langs den afrikanske østkyst. Men fundene har altså ikke ført til svar, og flyets forsvinden forbliver derfor et mysterium.

For nu.