Det er forsvindende lidt, offentligheden har set til rigmanden Jack Ma de seneste tre år.

Men mandag vendte han tilbage i det, der bliver beskrevet som et 'sjældent' og 'opsigtsvækkende' besøg i hans hjemland, Kina.

Sådan lyder det i flere overskrifter mandag, blandt andet hos BBC og Financial Times, der begge refererer til South China Morning Post.

Jack Ma har mandag besøgt en skole i Hangzhou for at snakke om kunstig intelligens på uddannelser, ligesom han sås med venner og besøgte virksomheder i Hong Kong.

Jack Ma vakte måske endnu større opmærksomhed i 2020, da han pludselig forsvandt fra offentligheden i slutningen af året.

Her fremsatte han hård kritik af Kinas stramme og rigide lovgivning for erhvervsvirksomheder, hvilket bragte ham på kollisionskurs med mange embedsmænd.

Derudover kritiserede han også kinesiske finansmyndigheder.

Han viste sig for første gang, siden sin forsvinding, i juni 2021 – og nu altså igen. Det vides ikke, hvor Jack Ma har opholdt sig.

Nogle meldinger går på, at han har opholdt sig i Kina hele tiden. Men i South China Morning Post fremgår det også, at Jack Ma har været i udlandet for lære ny teknologi, blandt andet inden for landbrug.

Hvorfor, han har vist sig så lidt, fremgår dog ikke.

Jack Ma, som oprindeligt var engelsklærer, stiftede i 1999 handelsplatformen Alibaba sammen med 18 andre.