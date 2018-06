En russisk pilot blev skudt ned i sit fly i 1987 under den afghansk-sovjetiske krig. Ingen har set ham siden. Nu er han tilbage.

»Han er stadig i live. Det er yderst forbløffende. Nu har han brug for hjælp,« siger chefen for de russiske faldskærmstropper, Valery Vostrotin, til det statslige nyhedsbureau RIA.

Den angiveligt i dag 60-årige russiske pilot har nu et håb om at vende tilbage til moderlandet Rusland, skriver nyhedsbureauet AFP ifølge The Guardian.

Navnet på piloten skulle ifølge det russiske medie Kommersant være Valery Vostrotin.



Oplysningen, der ikke er bekræftet fra officielt hold, bygger på, at der ifølge mediet i 1987 blev nedskudt blot én russisk pilot – med navnet Sergej Pantelyuk.



Samme mand burde i dag være mindst 60 år, ifølge Vostrotin, chefen for de russiske faldskærmstropper.



Pantelyuk blev far til en datter blot måneder inden han forsvandt sporløst tilbage i 1987.



Det skete, efter han var lettet fra Bagram-flyvepladsen nord for Kabul.