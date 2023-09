Han har ikke været set offentligt i månedsvis.

Men nu tyder alt på, at den russiske 'general Ragnarok' er dukket op.

Det er russiske medier på blandt andet Telegram, der deler billeder af det, der skal være selveste general Sergej Surovikin.

Manden med tilnavnet 'general Ragnarok' er blevet set gående på en gade i Moskva med en kvinde, der skal være hans kone.

General Sergej Surovikin var tidligere øverst ansvarlig for den russiske invasion af Ukraine. Men han forsvandt fra offentligheden i forbindelse med det fejlslagne Wagner-oprør i juni i år.

I midten af juli, da der begyndte at være rygter om, at Surovikin var blevet anholdt, kunne en russisk politiker ifølge blandt andre BBC fortælle, at topgeneralen var hjemme for at 'hvile' sig.

Men rygterne blev ved at med at tage til.

Flere steder kunne man læse, at Surovikin havde haft kendskab til Wagnergruppens oprør internt i Rusland.

General Surovikin med den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere General Surovikin med den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev/AFP/Ritzau Scanpix

Her tog de først kontrol med den sydlige storby Rostov ved Don, inden de marcherede nord mod Moskva.

Det hele blev afblæst efter få timer. Men Putin var rasende.

Siden har Surovikon ikke været at finde i offentligheden, muligvis fængslet for at kende til oprøret, men intet have gjort.

Men ydmygelsen af Surovikin – der har sit tilnavn efter sin yderst brutale tid i Syrien og Tjetjenien – stoppede ikke der.

23. august – omtrent samtidig med at Wagnerlederen Jevgenij Prigozjin døde i et flystyrt – blev det offentliggjort, at Surovikin var blevet fyret som chef for det russiske luftvåben.

Et voldsomt fald fra tinderne for en mand, som tidligere har modtaget en stribe af de mest prestigefyldte, russiske militære ordner, og som formåede at stoppe den russiske blødning i Ukraine i efteråret 2022.

Her havde Ukraine formået at bryde igennem de russiske forsvarslinjer i øst ved Kharkiv, hvor de generobrede store dele besat land.

Og så indsatte Putin den hærdede general Ragnarok for at få styr på situationen. Det lykkedes i så høj grad, at Rusland i løbet af den efterfølgende vinter og forår kunne indlede en ny offensiv.

Hvad der præcis er hændt Surovikin i de forgående måneder står ikke klart.

Det gør general Ragnaroks fremtid heller ikke.