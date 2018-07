I næsten 24 år har man forsøgt at finde ud af, hvad der skete med et lille spædbarn, som forsvandt, mens hun blev passet. Nu er gåden løst.

Den lille, amerikanske pige Aleacia Stancil var blot ni måneder, da hun i slutningen af 1994 forsvandt sporløst, mens hun blev passet af sin mors veninde i Phoenix. Det skriver lokalmediet AZ Family.

Det lille spædbarns mor kæmpede for at komme ud af sit stofmisbrug, og derfor havde moderen bedt veninden om at passe datteren, mens hun fik mere styr på sit liv.

Da moderen senere opsøgte veninden for at få datteren tilbage, var den lille pige væk.

Nogle måneder senere blev Aleacia Stancils mor dræbt - og hun nåede dermed aldrig at blive genforenet med datteren.

Efterforskningen stod stille i 20 år

Politiets efterforskning af pigens forsvinden stod i lang tid stille, da man manglede vidner og spor at gå efter. Først tyve år senere kom et muligt gennembrud, da en ung kvinde dukkede op på et hospital i Connecticut. Hun havde ingen identifikations-papirer eller andet id, og hun vidste ikke meget om, hvem hun selv var, da hun i meget af sin barndom var blevet flyttet fra sted til sted og fra person til person.

Det stoppede først, da hun havnede hos børneforsorgen, hvorfra hun blev adopteret.

På hospitalet besluttede en af sygeplejerskerne at undersøge sagen nærmere, da hun fandt den unge kvindes historie mystisk. På nettet faldt sygeplejersken over et billede af Aleacia Stancil, som var blevet foto-manipuleret ældre i et forsøg på at finde frem til hende.



Ligheden mellem kvinden på billedet og den kvinde, der var dukket op på hospitalet, gjorde, at sygeplejersken kontaktede politiet. Hendes DNA blev testet, men først tre år senere lykkedes det at matche det med den forsvundne piges.

Aleacia Stancil var endelig fundet.

»Selv efter mere end 20 år kan man få en lykkelig slutning,« sagde politichef Armando Carbajal fra politiet i Phoenix til lokalmediet KTAR News onsdag.

Siden har Aleacia Stancils biologiske bedstemor - Frances Ford - været i kontakt med sit forsvundne barnebarn, ligesom de to har mødtes ansigt til ansigt. Til AZ Family fortæller hun, at hun fra mødet med barnebarnet kunne konkludere, at Aleacia - der nu lever under et andet navn - har haft et svært og kompliceret liv, men hun ønsker, at de en dag kan have et godt forhold til hinanden.

»Jeg ønsker, at hele verden skal vide, at disse ting kan ske mod børn, at ikke alle historier ikke har en lykkelig slutning, og at det ikke betyder, at de blev født af nogen, der ikke ville have dem eller var ligeglade,« siger Frances Ford.