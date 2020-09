En mand har mistet livet, efter han blev bidt af en hvidhaj i et område, der er spændt et net ud omkring, i Australien.

Surferen blev bidt i vandet på stranden ved Greenmount kort før klokken fem om eftermiddagen lokal ti.

Den 46-årige mand blev bidt på benet i det første dødelige angreb i området siden 1958. Det skriver den engelske avis Daily Mail.

Manden blev fundet flydende med hovedet nedad i vandet, og en anden surfer fik trukket ham i land.

En stor hvidhaj får en venligt klap af en mand ud for Sydafrika. Foto: Reuters Vis mere En stor hvidhaj får en venligt klap af en mand ud for Sydafrika. Foto: Reuters

Biddet strækker sig fra surferens øvre lår til hans knæ. Og en tand fra hajen sad fast i hans surfbrædt.

Livreddere evakuerede alle fra vandet og hjalp til med den sårede mand, men hans liv stod ikke til at redde.

På billeder ses en anden surfer bringe den sårede mand i land, og han får hjælp af flere andre på stranden.

De viser også livredderne i en desperat kamp for at afhjælpe mandens sår, mens han ligger i en beach buggy.

En stor hvidhaj jager sæler ud for Sydafrika. Foto: Dan Callister / Rex Features Vis mere En stor hvidhaj jager sæler ud for Sydafrika. Foto: Dan Callister / Rex Features

Et vidne sagde, at vandet, der omgav surferen, var blevet dybtrødt, efter blodet flød ovenpå angrebet.

En surfer, som skyndte sig at hjælpe manden, fortalte, at han så en stime fisk og op imod 30 fugle nær ham.

Strandene nord og syd for Greenmount blev straks lukket og en politihelikopter sendt op for at søge efter hajen.

Hajangrebet er det første på Australiens Gold Coast siden 2012, hvor en 20-årig surfer blev angrebet.

The first fatal shark attack on the Gold Coast in more than 60 years has happened at Greenmount, where there are shark nets. https://t.co/tIEQ9K5sus @alexlewisjourno #7NEWS pic.twitter.com/9syg6B1WCC — 7NEWS Gold Coast (@7NewsGoldCoast) September 8, 2020

Det er det første fatale angreb i regionen i 62 år. Peter Gerard Spronk blev dræbt i 1958, da han blev bidt af en haj 250 meter ude for stranden, der makabert nok hedder Surfers Paradise.

Angrebet ved stranden i Greenmount, der ligger nær grænsen mellem Queensland og New South Wales, har et net spændt ud for at holde hajerne borte.

Det var tilsyneladende ikke nok.

Alle strande på Gold Coast, der har en 70 kilometer lang kystlinje, vil være lukket onsdag.