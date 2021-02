To amerikanske kvinder var tilsyneladende så opsatte på at få en coronavaccination, at de var klar til at gøre det meste for at få den.

I hvert fald valgte kvinderne – på henholdsvis 34 og 44 år – ifølge politiet onsdag at 'klæde sig ud som bedstemødre', før de tog hen til et vaccinationscenter i delstaten Florida, hvor der lige nu er åbnet for, at alle ældre over 65 år kan få vaccinen.

Det skriver Washington Post.

Noget tyder på, at kvindernes forklædning kan have virket før, da de begge havde et kort fra Centers for Disease Control and Prevention, der indikerede, at de allerede havde fået første stik med vaccinen.

De ansatte ved vaccinationscenteret Orange County Convention Center spottede dog, at noget ikke var, som det burde være med de to kvinder, da de tjekkede deres kørekort og kunne se, at de var langt yngre end 65 år.

Politiet blev derfor tilkaldt, og de to kvinder, der blandt andet havde iført sig nogle specielle huer, briller og handsker – har nu fået et forbud mod at nærme sig stedet igen.

De fik desuden heller ikke vaccinationen.

De to kvinder er langt fra de eneste, der har forsøgt at snyde sig til en vaccine.

Ifølge Washington Post har blandt andet et velhavende canadisk par udgivet sig for at være lokale i et afsidesliggende samfund, hvor mange indfødte bor, for at få en vaccine, der ellers er forbeholdt de ældste. I delstaten Indiana har man også udsendt en advarsel om 'substantiel mangel på moral', efter flere har forsøgt at lyve om deres adresse, arbejde og alder for at få vaccinen.

Til mediet fortæller Raul Pino, der er direktøren for sundhedsmyndighederne i Orange County i Florida, at man blandt andet også har set en mand, der havde samme navn som sin far, forsøge at udnytte sammenfaldet til at få vaccinen før tid.