En læge i den franske by Besancon har fået international opmærksomhed de seneste dage.

Det franske politi undersøger nemlig muligheden for, at Frederic Pechier med vilje har dræbt nogle af sine patienter, som han har haft i behandling.

Det drejer sig om 24 tilfælde, hvor narkoselægen angiveligt har forgiftet patienterne og dernæst forsøgt at genoplive dem igen. Det skriver det franske medie Le Monde.

Ni af de 24 gange er det så mislykkedes for lægen at genoplive dem.

»Pechier fremstår som fællesnævner for disse uheldige og alvorlige episoder,« siger anklageren Etienne Manteaux.

Et af de formodede ofre i sagen er en fireårig dreng, som egentlig bare skulle have fjernet mandler, men han endte med at få hjertestop to gange i forbindelse med operationen.

En af de ting, som leder en mistanke til Frederic Pechier, er, at han meget hurtigt har diagnosticeret, hvad der var galt med patienterne. Som om han vidste det på forhånd.

Lægen nægter sig skyldig, og hans lejr argumenterer for, at der ikke er nok beviser i sagen.

»Du kan ikke stole på en læge, som på et tidspunkt er blevet udstillet som en mand, der forgifter patienter,« siger Frederic Pechier selv.

»Min familie er ødelagt, og jeg frygter for mine børn.«

Man ser flere og flere tilfælde rundt omkring i verden, hvor personer i sundhedsvæsenet misbruger deres magt til at sætte folks liv i fare.

Sidste år indrømmede en mandlig tysk sygeplejerske at have dræbt 100 patienter på to forskellige hospitaler.

Han indrømmede, at han gjorde det, fordi han nød at forsøge at genoplive patienter.

Der har været en lignende sag i Danmark, hvor den kvindelige sygeplejerske Christina Aistrup Hansen fra Nykøbing Falster Sygehus fik 12 års fængsel for fire drabsforsøg.

Retslægerådet kunne nemlig ikke med sikkerhed konstatere, at det var på grund af høje medicindoser, at patienterne døde.

Hun var tiltalt for tre drab og et enkelt drabsforsøg.