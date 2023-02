Lyt til artiklen

Klokken var 21.40, da hun 26. juli sidste år over sms forsikrede sin mor om, at hun var på vej hjem.

Men den 16-årige Susana Morales fra Georgia i USA kom aldrig hjem. Og det er først nu – syv måneder senere – hun er dukket op. Dræbt.

Dagen efter teenagepigens forsvinden meldte den 22-årige betjent Miles Bryant sin pistol, sit militær-id og sin pung stjålet.

Selvsamme pistol dukkede siden op i nærheden af det sted, hvor de jordiske rester af Susana Morales blev fundet.

Og det er ifølge Fox News politiets opfattelse, at betjenten med sin anmeldelse forsøgte at dække over det drab, som han er mistænkt for.

»Vi mener, at Miles var bevæbnet den aften (hvor teenagepigen forsvandt, red.), og vi mener, at han på et tidspunkt simpelthen tabte sit våben,« siger politichef J.D. McClure fra Gwinnitt Police Department i en pressemeddelelse.

I samme meddelelse lyder det, at man ikke er af den opfattelse, at den 22-åriges pistol blev affyret undervejs, men at det er muligt, at han truede hende med den, så hun ville følge med ham.

Miles Bryant har på baggrund af sagen mistet sit job, og i næste uge vil han blive stillet for en dommer. I mellemtiden sidder han fængslet uden mulighed for at blive løsladt mod kaution.

Det er uvist, hvordan han forholder sig til de sigtelser, der er rejst mod ham. Sigtelser, der altså nu vedrører falsk anmeldelse, kidnapning og drab.

Susana Morales lig blev fundet godt 32 kilometer fra det sted, hvor hun sidst blev set i live. Hun var afklædt, og politiet vil derfor ikke udelukke, at hun i forbindelse med sin død blev udsat for overgreb.

I en udtalelse fra Miles Bryants nu tidligere arbejdsplads Doraville Police Department lyder det, at man til fulde samarbejder med Gwinnitts politikreds om efterforskningen af den tidligere medarbejder.

»Familie og venner til Susana Morales samt alle andre, der er påvirket af denne tragedie, er med i vores bønner.«