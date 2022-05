Mens hun forsøgte at beskytte sine elever, blev hun selv skudt og dræbt.

Den amerikanske lærer, Eva Mireles, blev tirsdag et af ofrene under et voldsomt og tragisk masseskyderi på en folkeskole i delstaten Texas.

Det skriver flere medier, herunder The New York Times, der har talt med hendes tante, Lydia Martinez Delgado.

Til mediet fortæller tanten, at Eva Mireles blev skudt og dræbt af gerningsmanden, mens hun forsøgte at beskytte sine elever, der går i 4. klasse på Robb Elementary.

Eva Mireles er identificeret som et af ofrene for masseskyderiet. Foto: Robb Elementary Vis mere Eva Mireles er identificeret som et af ofrene for masseskyderiet. Foto: Robb Elementary

»Hun var meget elsket,« fortæller Lydia Martinez Delgado til The New York Times og tilføjer:

»Hun var festens midtpunkt.«

Eva Mireles, der var i begyndelsen af 40erne og havde været lærer i 17 år, efterlader sig en mand og et voksent barn.

I alt mistede mindst 21 personer livet under masseskyderiet i byen Uvalde.

Blandt dem 19 børn og to voksne.

Derudover blev gerningsmanden – der menes at være en 18-årig ung mand – også skudt og dræbt.

Myndighederne i delstaten har natten til onsdag fortalt, at gerningsmanden trængte ind i skolen – der underviser elever i 2., 3. og 4. klasse – omkring klokken 11.32 lokal tid tirsdag.

Det vides endnu ikke, hvad motivet bag skal have været.